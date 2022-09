Label europeo delle lingue, scadenza 26 settembre 2022

Il Programma Erasmus+ riconosce nel multilinguismo uno dei pilastri del progetto europeo e un simbolo significativo della volontà dell’Unione europea di mostrarsi uniti nella diversità.

La promozione dell’apprendimento delle lingue e della diversità linguistica è uno degli obiettivi specifici del Programma.

In questo scenario si inserisce il Label europeo delle lingue, con l’obiettivo di attribuire un riconoscimento comunitario – un marchio di qualità – ai progetti linguistici, che abbiano dato impulso all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue e che si siano distinti per il carattere innovativo, per la dimensione europea e per la capacità di trasferibilità.

Può essere candidata qualsiasi iniziativa, nel campo dell’insegnamento e apprendimento permanente delle lingue dell’UE e dei Paesi non UE aderenti al Programma Erasmus+ già realizzata, promossa da qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, attiva sul territorio nazionale nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, quali ad esempio gli istituti scolastici.

Saranno considerate ammissibili le iniziative presentate su apposito formulario entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 settembre 2022.