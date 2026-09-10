Perde la cattedra a causa dell’algoritmo e va a lavorare al supermercato, precaria fa causa al Mim e vince: risarcimento di 24mila euro

Una docente ha perso la cattedra a causa dell’algoritmo e ha fatto causa al Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’ha vinta. La donna, 28 anni, rimasta senza lavoro, ha iniziato a lavorare come commessa in un supermercato.

La vicenda

Come riporta Il Resto del Carlino, era in graduatoria per una supplenza annuale. Dopo aver perso la cattedra ha deciso di fare causa al Ministero, che ora dovrà pagarle oltre 24mila euro lordi di risarcimento (pari ai 10 mesi di lavoro che avrebbe svolto come supplente) e a riconoscerle, i contributi e il punteggio accumulato utile per la nuova graduatoria.

Nel caso specifico la riminese, nell’estate 2025, aveva regolarmente presentato la domanda per un incarico da supplente, nelle scuole d’infanzia o come docente di sostegno, indicando sedi e tipologie di incarico per cui aveva dato disponibilità. Ma “al primo turno di nomina nessuno dei posti scelti risultava disponibile. Il sistema informatico l’ha considerata rinunciataria, escludendola dai turni successivi. E quando nelle scuole indicate dalla 28enne si sono liberati altri posti, lei non è stata stata presa in considerazione nonostante il punteggio. Gli incarichi sono stati assegnati a docenti più in basso nella graduatoria”, ha detto la sua legale.

La decisione del tribunale

“Per il giudice del lavoro, la mancata indicazione di alcune sedi può essere considerata una rinuncia solo rispetto ai posti non scelti e non può impedire al docente di partecipare ai turni successivi qualora si rendano disponibili nuovi incarichi nelle scuole richieste”.

Per il tribunale la 28enne “aveva diritto a fare la supplente dall’1 settembre 2025 al 30 giugno”. Il ministero è stato condannato a risarcirle 24.135 euro (pari agli stipendi persi) oltre a interessi e rivalutazione, a pagarle i contributi e a riconoscerle altri 12 punti nella graduatoria.