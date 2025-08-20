L’autonomia scolastica in Trentino: tra luci e molte ombre

L’autonomia scolastica in Trentino, potrebbe rappresentare la sperimentazione sul campo della “Autonomia differenziata” auspicata dal Governo, ma che, sulla base di quanto viene raccontato da un articolo su quotidiano Domani, non darebbe quei frutti succulenti indicati, ma solo “groviglio di alambicchi dove sobbollono pozioni velenose per la libertà dell’insegnamento e dove un incantesimo dell’invisibilità ha imprigionato i docenti trentini in un castello stregato”.

Intanto sembra proprio che in Trentino sarebbe stato abolito l’esame di recupero a settembre, cosicchè si arriverebbe agli esami di stato con “elevate percentuali di studenti dei licei scientifici provinciali che si diplomano pur essendo insufficienti (21 per cento) o gravemente insufficienti (17 per cento) nella prova di matematica, con punte vicine al 50 per cento. Com’è possibile, si dirà? Perché si può approdare alla maturità senz’avere mai superato le carenze in una o più materie, anche d’indirizzo, ed esservi ammessi senz’avere conseguito almeno “sei” in tutte le discipline”.

Relativamente poi ai test Invalsi, in Trentino l’Istituto “non campiona la formazione professionale”, mentre si “occulta il crollo di competenze con una strategia sistematica di pompaggio dei voti all’esame”

E se in qualche liceo, si segue la normale strada delle salutari bocciature “Si prova a demolirlo nella sua credibilità, stima e autostima, mandando una specie d’ispezione, ma senza garanzie di rito (verbali, analisi quantitative e comparative serie) e si agisce a livello mediatico, creando il caso e sbattendolo in prima pagina”.

Ci sarebbe quini, si legge sul Domani, “un grave problema di democraticità, nella scuola trentina, “Perché si è voluto trasformare gli insegnanti in sudditi, anche mediante la satrapia della dirigenza scolastica. Perché solo così il castello può reggersi in piedi”.