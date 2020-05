Le allusioni sessiste del senatore nei confronti della ministra Azzolina [VIDEO]

Durante il Question Time al Senato, nel corso di un’interrogazione parlamentare, “scivolone” sessista del senatore di Forza Italia, Giuseppe Moles, che fa un riferimento esplicito alla verginità femminile, a suo modo, “facile da perdere, difficile da mantenere, impossibile da recuperare”.

Una frase diretta alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che negli ultimi mesi ha ricevuto diversi attacchi sessisti sui social e proprio per questa ragione è sotto scorta.

Le frasi del senatore non sono passate inosservate, soprattutto dopo la solidarietà espressa ieri da tutte le forze politiche alla ministra proprio per gli insulti ricevuti.

Il senatore si era così rivolto alla ministra: “La scuola ha bisogno di credibilità e autorevolezza. La credibilità è come la verginità, se si perde non si può più riacquistare. Non possiamo più credere alle sue parole, troppe sono state negli ultimi mesi le contraddizioni in cui lei, ministro, è caduta e che hanno generato confusione e l’impossibilità di garantire agli studenti della scuola italiana statale e paritaria la continuità didattica. Tutte le nostre iniziative sulla stabilizzazione dei precari, sulle scuole paritarie, dove studiano circa 900 mila ragazzi completamente abbandonati a se stessi, sui dirigenti scolastici, sul personale Ata sono state misconosciute dal governo. In cambio solo di confusione e di provvedimenti, come quello sul concorso straordinario per i docenti, che non risolveranno nessuna grande questione, come quella delle 200 mila classi che nel prossimo anno resteranno scoperte, senza insegnanti di ruolo”.

Il Movimento Cinque Stelle

Dura nota per quanto accaduto da parte della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Barbara Floridia: “Il senatore di Forza Italia Giuseppe Moles ha argomentato sulla credibilità e serietà della scuola e di chi la gestisce, facendo un esplicito riferimento alla verginità femminile. La cosa risulta, se possibile, ancor più grave perché espressa davanti a una donna, una ministra, che in questi giorni ha subito attacchi e insulti di ogni genere, sfociati in vere e proprie minacce tanto che le è stata assegnata la scorta. Sarebbe opportuno che chieda scusa. Forza Italia non si smentisce mai”.