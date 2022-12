Legge bilancio 2023, c’è una sorpresa: nella scuola obiettivi e misure sono uguali all’anno precedente; la relazione introduttiva è la fotocopia di quella del 2022

Il disegno di legge per il bilancio annuale dello Stato per il 2023 è stato “bollinato” dal Ministero dell’Economia e nei prossimi giorni inizierà il suo percorso alla Camera.

Nei primi tre giorni la Commissione Bilancio si limiterà ad alcune audizioni (CNEL, Banca d’Italia e Istat), mentre l’esame vero e proprio del provvedimento decollerà sabato 10.

L’attenzione del mondo della scuola è alta anche perché le misure di cui parla il provvedimento non sembrano andare nella direzione in cui molti speravano.

Ma c’è di più perché la Tabella 7 relativa al Ministero dell’Istruzione e allegata al disegno di legge prevede nei prossimi anni una riduzione complessiva delle risorse a disposizione del Ministero anche se per la verità è anche possibile che le cifre relative agli anni 2024 e 2025 siano state inserite, come già avvenuto negli anni passati, allo scopo di dimostrare ai tecnici dell’Unione Europea che l’Italia, grazie anche ai fondi del PNRR, riuscirà a ridurre le spese e quindi a contenere il deficit.

Il dato interessante della Tabella 7 non sta però tanto nelle cifre quanto piuttosto nelle pagine introduttive in cui vengono illustrati obiettivi e interventi previsti.

La cosa che più sorprende è che questa relazione preliminare sia sostanzialmente identica a quella contenuta nella tabella 7 dell’anno precedente.

A parziale discolpa del Governo Meloni e del Ministro Valditara c’è certamente il fatto che il tempo a disposizione per definire obiettivi, misure e interventi è stato poco, ma è davvero curioso il fatto che diversi capitoli (per la verità tutti quelli che noi abbiamo consultato) siano un preciso copia e incolla di quelli dello scorso anno.

Un po’ poco per un Governo di una maggioranza che si era presentata come l’alternativa a Draghi e alle politiche scolastiche di Patrizio Bianchi.



A titolo del tutto esemplificativo riportiamo il paragrafo sulla formazione in servizio del personale docente.

Mettendo i due testi a confronto risulta evidente che il nuovo Ministro, almeno in questa fase, non intende discostarsi neppure di una virgola dal programma di Patrizio Bianchi.