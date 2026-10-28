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Primo piano | Legge di bilancio 2027 in Consiglio dei Ministri: quali novità per la scuola?

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28.10.2026
Aggiornato alle 19:25

Legge di Bilancio 2027 varata dal Governo, altri condizionatori nelle scuole. Valditara: “Lo avevo promesso, lo abbiamo fatto”

Redazione
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Il ministro Giuseppe Valditara
Indice
Le parole di Valditara
Le misure principali
L’iter

Oggi, 28 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza della Legge di Bilancio 2026. Tra le misure per la scuola, come ha specificato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa, anche fondi per i climatizzatori a scuola.

“Abbiamo deciso di utilizzare una parte delle risorse per dotare tutte le scuole italiane di climatizzatori, è una questione di civiltà, nessuno dovrebbe studiare al freddo o con 35 gradi, in passato le risorse sono state usate per i banchi a rotelle”, ha detto Meloni.

Le parole di Valditara

A dire la sua anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “Esprimo soddisfazione per le misure contenute nella legge di bilancio, che accolgono le nostre richieste con riguardo agli interventi per l’edilizia scolastica, a partire dall’efficientamento energetico. Lo avevo promesso, lo abbiamo fatto”.

“Questi ulteriori finanziamenti consentiranno di proseguire gli importanti investimenti avviati dal 2022, che costituiscono il più grande piano mai fatto per l’edilizia scolastica, con l’obiettivo di rendere le nostre scuole sempre più accoglienti e funzionali per gli studenti e per tutto il personale scolastico. Anche gli interventi a favore dei giovani sono di particolare importanza, rappresentano una risposta concreta alle situazioni di disagio presenti nella nostra società”, ha concluso.

Le misure principali

Tra le novità, come riporta Il Corriere della Sera, il rialzo della soglia della flat tax per gli autonomi al 100 mila euro e un fondo previdenziale per i neonati, con un contributo dello Stato di 100 euro all’anno fino al compimento dei 18 anni, fortemente voluto dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Confermato l’intervento sul secondo scaglione Irpef, il cui tetto viene alzato a 55 mila euro e, come ha spiegato la premier, il taglio al bollo che diventa strutturale e definitivo, mentre è rimasto fuori dalla riunione il decreto bollette, che avrebbe dovuto introdurre nuove misure contro il caro energia, compreso un tetto al prezzo del gas.

Inoltre, vengono confermati «tutti i provvedimenti della precedente manovra che sarebbero terminati alla fine di quest’anno», ha spiegato durante la conferenza stampa la premier Meloni al termine del Cdm. «Un pacchetto di misure che già da solo vale circa 9 miliardi», ha aggiunto. Tra queste: il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica, la tassazione all’1% dei premi di produttività, il bonus per le mamme lavoratrici, misure su pesca e agricoltura, azzeramento Irpef per agricoltori, agevolazioni per gasolio agricolo. 

L’iter

Con il via libera del Consiglio dei ministri si apre ora la fase parlamentare della legge di bilancio. Camera e Senato avranno tempo fino al 31 dicembre per approvare definitivamente la manovra, destinata a entrare in vigore dal primo gennaio 2027, salvo diverse decorrenze previste per le singole misure.

Il testo sarà quindi ancora suscettibile di modifiche, anche alla luce delle richieste dei partiti e delle coperture disponibili.

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