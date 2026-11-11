Meno nati e alunni non significa per forza ridurre scuole e insegnanti, altolà Svimez: non adattare l’offerta scolastica al degiovanimento

“La scuola è un presidio di cittadinanza: rafforzarla significa rendere i territori più attrattivi per le famiglie”: a sostenerlo è la Svimez, che ha di recente pubblicato il rapporto Svimez 2026 ‘L’economia e la società del Mezzogiorno’.

Dal 2026 al 2040 – ricorda l’associazione – è attesa una riduzione della popolazione under 15 del 15% in Italia e del 26% nel Mezzogiorno. Secondo Svimez, “il rischio da evitare è adattare al ribasso l’offerta scolastica al degiovanimento“, perchè “meno bambini e più pensionati non devono tradursi automaticamente in meno scuole e insegnanti: significherebbe accettare lo spopolamento come inevitabile”.

Svimez propone di “ribaltare la prospettiva investimento nella scuola come pezzo di una strategia di contrasto allo spopolamento: rafforzare il tempo pieno, contrastare i deficit formativi nei contesti ad elevato disagio sociale e investire nell’integrazione dei minori con background migratorio”.

Il rapporto evidenzia anche che negli ultimi cinque anni, tra il 2021 e il 2025 il Mezzogiorno ha “ceduto” al Centro-Nord oltre 150mila giovani di età tra i 25 e i 34enni. Come se non bastasse, nell’ultimo triennio anche il Centro-Nord ha registrato un saldo netto negativo con l’estero di oltre 36mila laureati under 35. E sono anche la maggioranza: i laureati, infatti, rappresentano ormai il 54% dei giovani che partono verso il Centro-Nord (meno di un quarto nel 2005). Aumenta anche l’emigrazione di donne laureate, 16mila dal Sud verso il Nord e 10mila dal Nord verso l’estero.

Nel documento, si guarda anche al futuro: tra il 2026 e il 2040 la popolazione sotto i 15 anni del Mezzogiorno diminuirà del 26% (da 2,4 a 1,7 milioni), contro circa il 15% dell’Italia e l’11% dell’Ue a 27.

La tendenza è già una realtà: tra il 2006 e il 2026 i 15-34enni meridionali si sono ridotti di oltre un quarto, pari a circa 1,4 milioni in meno.