Mentre in Italia si discute dell’obbligo per gli editori di proporre i libri scolastici in formato digitale a un prezzo ridotto di almeno il 50% rispetto alla versione cartacea, diversi Paesi europei continuano a privilegiare un modello differente: libri tradizionali forniti gratuitamente agli studenti, adozioni mantenute per più anni e strumenti digitali utilizzati soprattutto per integrare la didattica.

È quanto emerge da un approfondimento pubblicato da Skuola.net, che ha analizzato i diversi sistemi europei prendendo come riferimento i dati dell’indagine conoscitiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sull’editoria scolastica.

Il confronto evidenzia una differenza di impostazione: mentre in Italia il dibattito sul caro-libri si concentra prevalentemente sul prezzo dei testi e sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione, in altri Paesi il contenimento della spesa passa soprattutto attraverso l’intervento pubblico e il riutilizzo dei manuali.

Il prestito gratuito dei libri scolastici

In diversi sistemi scolastici europei, tra cui quelli di Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Svezia, sono previste, con modalità differenti, forme di fornitura pubblica, prestito o noleggio dei libri di testo.

Le scuole o le amministrazioni competenti acquistano i volumi, li mettono a disposizione degli studenti e ne organizzano la restituzione al termine dell’anno scolastico. I manuali possono così essere utilizzati da più alunni nell’arco di diversi anni.

Il vantaggio è duplice: le famiglie non devono sostenere ogni anno l’intero costo dei libri e le amministrazioni possono distribuire la spesa su un periodo più lungo.

La situazione italiana è diversa. Se nella scuola primaria i libri sono gratuiti, nella secondaria di primo e secondo grado il costo ricade prevalentemente sulle famiglie, pur in presenza di contributi e agevolazioni. Secondo i dati richiamati da Skuola.net, queste ultime sostengono una spesa complessiva superiore a 696 milioni di euro annui, su un mercato di circa 800 milioni.

Adozioni bloccate per più anni contro il caro-libri

Un altro elemento che caratterizza alcuni modelli europei è la stabilità delle adozioni.

L’approfondimento richiama in particolare il caso della Spagna, dove sono state introdotte disposizioni per favorire il mantenimento dei libri per periodi pluriennali, e quello di alcuni Länder tedeschi, nei quali operano meccanismi analoghi.

L’obiettivo è evitare che la continua pubblicazione di nuove edizioni renda rapidamente inutilizzabili i testi già acquistati, compromettendo sia il prestito scolastico sia il mercato dell’usato.

In Italia, invece, il precedente vincolo quinquennale di mantenimento delle adozioni, introdotto nel 2008, è stato successivamente eliminato.

La maggiore libertà di aggiornamento dei manuali non si è necessariamente tradotta in un contenimento della spesa. Il frequente ricambio delle edizioni può infatti rendere più difficile il riutilizzo dei libri da parte di fratelli, amici o studenti degli anni successivi.

Il digitale serve soprattutto a integrare la didattica

Anche nell’impiego delle tecnologie emergono differenze significative.

Secondo l’analisi di Skuola.net, in numerose esperienze europee il libro cartaceo conserva un ruolo centrale, mentre le risorse digitali vengono utilizzate in modo selettivo per attività di approfondimento, recupero individualizzato e percorsi interdisciplinari.

Un ruolo importante è svolto dalle risorse educative aperte (OER), che permettono agli insegnanti di selezionare materiali, adattarli alle esigenze delle classi e utilizzarli senza dover necessariamente acquistare pacchetti editoriali completi.

Tra le esperienze citate figurano Réseau Canopé in Francia, Procomún in Spagna, Wikiwijs nei Paesi Bassi e NDLA in Norvegia.

Si tratta di strumenti che favoriscono la personalizzazione dell’insegnamento, senza imporre necessariamente la sostituzione del manuale cartaceo con la sua versione elettronica.

La Svezia torna a investire nei libri cartacei

Particolarmente significativo è il caso della Svezia, per anni considerata uno dei Paesi più avanzati nell’introduzione delle tecnologie digitali a scuola.

Negli ultimi anni, anche alla luce delle preoccupazioni sugli effetti dell’esposizione prolungata agli schermi e dei risultati delle indagini internazionali sulle competenze di lettura, il governo svedese ha deciso di rafforzare gli investimenti nei libri di testo tradizionali.

Il ripensamento non comporta l’abbandono delle tecnologie, ma una maggiore attenzione all’equilibrio tra strumenti digitali e materiali cartacei, soprattutto nelle prime fasi dell’apprendimento.

La questione non è soltanto quanto costa un e-book

Il confronto europeo solleva dunque una questione che va oltre lo sconto del 50% sui libri digitali previsto dalla proposta normativa attualmente all’esame del Parlamento italiano.

Ridurre il prezzo della versione elettronica non equivale necessariamente a ridurre in modo strutturale la spesa sostenuta dalle famiglie.

L’esperienza di altri Paesi suggerisce di considerare anche il finanziamento pubblico dei libri, il prestito gratuito, la durata delle adozioni e la disponibilità di risorse didattiche aperte.

La digitalizzazione può rappresentare un’opportunità per ampliare l’accesso ai contenuti e personalizzare l’insegnamento, ma non costituisce, da sola, una soluzione al caro-libri.

Il vero nodo resta quindi individuare un sistema capace di garantire il diritto allo studio, contenere i costi e assicurare agli studenti strumenti didattici efficaci, indipendentemente dal supporto utilizzato.