Il decreto Scuola supera l’esame del Senato e si avvicina alla conversione definitiva in legge. Nella seduta del 19 novembre 2026, Palazzo Madama ha approvato il provvedimento con 80 voti favorevoli, 46 contrari e un’astensione. Il testo passa ora alla Camera dei deputati, dove dovrà ottenere il via libera definitivo entro il 29 novembre.

Tra le novità introdotte durante l’esame parlamentare figura un emendamento, presentato da Fratelli d’Italia, che interviene sul costo dei libri di testo, prevedendo l’obbligo per gli editori di rendere disponibili le versioni digitali a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alle corrispondenti edizioni cartacee.

La disposizione riguarda sia i libri scolastici sia i testi universitari indicati nei programmi d’esame, con l’obiettivo di rendere più accessibili i materiali di studio e ridurre la spesa sostenuta dalle famiglie e dagli studenti.

E-book utilizzabili su tre dispositivi

L’emendamento disciplina anche le modalità di utilizzo dei libri in formato elettronico.

In particolare, le versioni digitali dovranno poter essere scaricate su un massimo di tre dispositivi, consentendo agli studenti di consultare i materiali attraverso differenti strumenti tecnologici.

I contenuti saranno inoltre protetti da misure tecnologiche previste dalla normativa sul diritto d’autore, per impedirne la riproduzione e la diffusione non autorizzate.

Stampa consentita entro il 15% delle pagine

La nuova disciplina introduce specifiche limitazioni alla riproduzione cartacea degli e-book.

L’acquirente o lo studente potrà realizzare, a proprie spese e per esclusivo utilizzo personale o di studio, una sola copia cartacea parziale, non superiore al 15% delle pagine dell’opera.

La disposizione intende consentire la stampa di una parte limitata dei contenuti, mantenendo le tutele previste per le opere protette dal diritto d’autore.

Contenuti interattivi disponibili per tre anni

Un’altra previsione riguarda i materiali digitali interattivi eventualmente associati ai libri di testo cartacei.

Secondo l’emendamento approvato, tali contenuti dovranno rimanere accessibili per i tre anni scolastici successivi a quello dell’acquisto.

Stop alle nuove adozioni per i libri non conformi

La novità destinata a incidere direttamente sulle istituzioni scolastiche riguarda le procedure di adozione dei libri di testo.

Il testo approvato dal Senato stabilisce infatti che i libri non conformi alle nuove disposizioni non potranno essere oggetto di nuova adozione da parte delle scuole.

Si tratta di una previsione che, una volta definitivamente approvata e divenuta applicabile, coinvolgerà non soltanto gli editori, chiamati ad adeguare la propria offerta, ma anche le istituzioni scolastiche nelle scelte dei materiali didattici.

Le disposizioni non sono ancora definitive: il decreto dovrà completare l’iter parlamentare alla Camera, dove potranno intervenire ulteriori modifiche prima della conversione in legge.