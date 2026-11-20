Quanto si potrebbe realmente risparmiare con l’introduzione dell’obbligo per gli editori di vendere i libri scolastici digitali a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla versione cartacea? Fino a 400 milioni di euro all’anno, almeno in uno scenario teorico in cui tutti gli acquisti di libri nuovi si spostassero sul digitale.
È la stima elaborata da Skuola.net in un approfondimento dedicato alle possibili conseguenze economiche della misura inserita nel decreto Scuola, attualmente all’esame del Parlamento.
Il risparmio potenziale è significativo, ma potrebbe ridursi sensibilmente considerando i costi dei dispositivi elettronici, le eventuali spese di stampa e l’impossibilità di rivendere o cedere i libri digitali acquistati.
L’analisi prende le mosse dall’indagine conoscitiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), conclusa nel dicembre 2025.
Il mercato italiano dei libri scolastici nuovi vale circa 800 milioni di euro annui, ai quali si aggiungono altri 150 milioni relativi al mercato dell’usato.
Dei circa 800 milioni, 94 riguardano la scuola primaria, dove i libri sono forniti gratuitamente agli alunni attraverso il sistema delle cedole librarie. Gli altri 696 milioni interessano prevalentemente le scuole secondarie di primo e secondo grado, con una spesa che grava in larga misura sulle famiglie, pur in presenza di interventi pubblici di sostegno.
Se tutti i libri nuovi fossero acquistati in formato digitale a metà prezzo, il valore complessivo degli acquisti passerebbe teoricamente da 800 a 400 milioni di euro.
Si tratta, tuttavia, di un limite massimo teorico, non di una previsione del risparmio effettivo: il calcolo presuppone il passaggio integrale al digitale e non considera i costi aggiuntivi necessari per utilizzarlo.
Il principale ostacolo a una trasformazione così radicale è rappresentato dalle abitudini di adozione delle scuole.
Secondo i dati dell’Antitrust riportati da Skuola.net, circa il 95% dei testi adottati appartiene alla tipologia B, che abbina il libro cartaceo a contenuti digitali integrativi.
I libri esclusivamente digitali, classificati come tipologia C dal D.M. 781/2013, rappresentano invece appena il 2,3% delle adozioni, sebbene la quota sia aumentata rispetto all’1,1% registrato cinque anni prima.
Attualmente, secondo quanto emerso dalle audizioni degli editori, i testi interamente digitali vengono commercializzati mediamente a un prezzo inferiore di circa il 30% rispetto alla versione cartacea.
Il nuovo sconto obbligatorio del 50% amplierebbe dunque il vantaggio economico iniziale, senza però garantire automaticamente un risparmio equivalente nell’arco dell’intero percorso scolastico.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il confronto con il mercato dell’usato.
Un manuale cartaceo acquistato di seconda mano costa generalmente circa la metà del prezzo di copertina, ma conserva un valore economico: può essere successivamente rivenduto, prestato oppure utilizzato da un fratello più piccolo.
Il libro digitale, invece, viene normalmente fornito attraverso una licenza d’uso soggetta a condizioni contrattuali e limitazioni temporali. Nelle formule descritte dall’approfondimento, le licenze possono durare uno o due anni scolastici e non consentono la rivendita o il trasferimento a un altro studente.
Di conseguenza, un e-book acquistato al 50% del prezzo di copertina non è necessariamente più conveniente di un libro cartaceo usato, soprattutto se quest’ultimo può essere nuovamente rivenduto.
Un’ulteriore criticità riguarda i codici monouso che accompagnano molti manuali misti: quando il codice è già stato utilizzato dal primo proprietario, chi acquista il volume usato potrebbe non riuscire ad accedere ai contenuti digitali integrativi.
Alla spesa per l’acquisto degli e-book occorre aggiungere quella per gli strumenti necessari alla consultazione.
Secondo i dati richiamati da Skuola.net, nelle scuole italiane risultano disponibili mediamente 18 dispositivi ogni 100 alunni nel primo ciclo e 23 ogni 100 nel secondo.
Per le famiglie che non possiedono già un computer o un tablet adeguato, il passaggio ai manuali esclusivamente digitali potrebbe quindi comportare un investimento aggiuntivo stimato tra 250 e 400 euro.
Un costo che può essere distribuito su più anni, ma che rischia di incidere soprattutto sui nuclei economicamente più fragili.
A questo si aggiungono le eventuali spese per la stampa domestica o in copisteria di pagine, capitoli ed esercizi, particolarmente rilevanti per gli studenti che preferiscono studiare e svolgere le attività su carta.
Anche l’eventuale possibilità di stampare una parte del manuale digitale non elimina quindi il problema (ricordiamo che nel testo approvato al Senato sarà possibile stampare solo il 15% delle pagine): il risparmio sul prezzo d’acquisto deve essere valutato insieme alle spese necessarie per utilizzare concretamente il testo.
L’approfondimento di Skuola.net richiama infine un’altra caratteristica del mercato italiano: la presenza di manuali particolarmente voluminosi, che raccolgono in un unico prodotto spiegazioni teoriche, approfondimenti ed esercizi.
Questa impostazione può contribuire ad aumentare il prezzo di copertina e rendere più difficile il riutilizzo dei testi negli anni successivi.
Una possibile alternativa sarebbe separare i contenuti teorici, utilizzabili per più anni, dagli eserciziari destinati a essere compilati e sostituiti con maggiore frequenza.
In questo modo, il contenimento dei costi potrebbe derivare non soltanto da uno sconto sul formato digitale, ma anche da una diversa organizzazione dei materiali didattici.
La proposta di ridurre del 50% il prezzo degli e-book potrebbe offrire nuove opportunità di risparmio, soprattutto agli studenti che dispongono già dei dispositivi necessari e preferiscono utilizzare materiali digitali.
Tuttavia, il dato dei 400 milioni rappresenta uno scenario limite, difficilmente raggiungibile senza un cambiamento profondo nelle modalità di adozione e acquisto dei libri.
Il prezzo iniziale, da solo, non basta a stabilire quale soluzione sia più conveniente. Per valutare l’effettivo beneficio economico occorre considerare anche la durata delle licenze, la possibilità di riutilizzo dei manuali, i costi tecnologici e il mercato dell’usato.
La sfida, quindi, non è soltanto rendere meno costosi i libri digitali, ma individuare strumenti che permettano di ridurre stabilmente la spesa scolastica senza trasferire sulle famiglie nuovi oneri.