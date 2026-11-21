Da quando lo smartphone è entrato nelle aule, capita sempre più spesso che un ragazzo prenda in giro un compagno davanti a tutta la classe, riprendendolo con il cellulare e postando il video nelle chat e sui social. E, quante volte i docenti ricevono dai propri alunni commenti poco gradevoli e offese che feriscono?

In quei momenti la scuola deve reagire, e deve farlo in fretta, ma non con la semplice punizione di rito. Ogni attore scolastico dovrebbe chiedersi, prima di mettere in atto la sanzione disciplinare: Che cosa deve imparare quel ragazzo da ciò che gli succede dopo?

Una regola che esiste da tempo

La risposta, almeno sulla carta, c’è da quasi trent’anni, ovvero lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249), il regolamento che dal 1998 fissa diritti e doveri nella scuola secondaria, che è stato aggiornato nel 2025: nello specifico tale documento dice che i provvedimenti disciplinari hanno una finalità educativa, cioè servono a far crescere il senso di responsabilità e a ricostruire rapporti corretti dentro la classe. Le sanzioni devono essere proporzionate, graduali e, quando possibile, orientate a riparare il danno. Lo stesso Statuto sottolinea che la responsabilità è personale.

Nella fattispecie, se mezza classe ha riso dell’umiliazione di un compagno, non si punisce la classe intera, ma si guarda a ciò che ha fatto ciascuno. E nessuno può essere sanzionato senza essere stato prima ascoltato. Quel colloquio, a cui spesso partecipano anche i genitori, è di solito il primo momento in cui lo studente si trova davanti a quello che ha fatto, senza il pubblico dei compagni. È in poche parole il momento della verità.

Meno giorni a casa, più impegno

Il recente aggiornamento delle norme sul voto in condotta, previsto dalla legge 150 del 2024, ha ripensato la vecchia modalità che prevedeva la sospensione, che per molti ragazzi finiva per essere qualche giorno di vacanza in più. La sanzione disciplinare con la nuova norma, in seguito a comportamenti che ledono la dignità di terzi, prevede che l’allontanamento duri fino a due giorni, ma lo studente resta a scuola e svolge attività di riflessione sulle conseguenze del suo comportamento.

In casi in cui sia prevista una punizione che duri fino a quindici giorni, l’alunno sanzionato è chiamato a svolgere attività di cittadinanza solidale presso enti e associazioni convenzionati con la scuola; dove le convenzioni mancano, lavora per la comunità scolastica. Un vero passo in avanti in ambito psicopedagogico, in quanto la norma prevede che la sanzione riabiliti il discente nella convivenza tra pari.

Un ragazzo che ha mortificato e deriso un compagno fragile può imparare molto passando qualche pomeriggio accanto a chi vive una difficoltà vera; tale misura funziona solo se l’attività ha un senso rispetto a quello che è successo e se qualcuno lo aiuta a rifletterci sopra; in caso contrario, resta una punizione con un nome diverso.

Chi decide: il consiglio di classe

È il consiglio di classe l’organo preposto a decidere per le sanzioni fino a quindici giorni, in quanto conoscono lo studente e sanno bene se l’episodio è isolato o fa parte di un comportamento che si ripete, hanno contezza di quello che succede in classe quando l’insegnante esce.

Per questo il loro compito non è solo stabilire quanti giorni dare all’alunno sanzionato, ma anche scegliere un’attività adatta, spiegarne il motivo al ragazzo e, alla fine, verificare se è servita. Lo stesso consiglio di classe assegna poi il voto in condotta, che oggi pesa molto di più, dato che alle superiori il 5 porta alla bocciatura, mentre con il 6 lo studente deve preparare un elaborato sui temi della cittadinanza prima di essere ammesso all’anno successivo.

Le famiglie dalla stessa parte

Le famiglie hanno un ruolo rieducativo importante perché anche la punizione migliore rischia di non lasciare traccia, se non c’è la supervisione dei genitori, sempre in virtù di quel patto di corresponsabilità (D.P.R. n. 235/2007) stipulato ad inizio anno scolastico, che impegna i genitori a collaborare con la scuola anche nei casi di bullismo e cyberbullismo. Lo Statuto stesso chiede che, durante l’allontanamento, scuola, studente e genitori restino in contatto per preparare il rientro in classe.

Nella pratica spesso gli eventi prendono una piega diversa e si verificano due dinamiche: da un lato, c’è il genitore che difende il figlio a priori e contesta ogni provvedimento della scuola, e allora il ragazzo impara soltanto che le regole si possono aggirare; dall’altro, c’è il genitore che, anche quando non è d’accordo su tutto, sostiene la scuola davanti al figlio. In quest’ultimo caso la sanzione diventa credibile.

Riparare, non solo scontare

Certamente, la sanzione da sola non basta perché, quando viene deriso o attaccato un compagno, è necessario intervenire anche nei confronti di chi ha subito l’offesa, che deve sentirsi protetto e preso sul serio. La scuola deve aiutare chi ha sbagliato a capire il male che ha prodotto e, se la vittima è d’accordo, provare a ricostruire il rapporto. Lo stesso discorso vale quando a essere offeso è un insegnante, in quanto le scuse contano se sono sentite, non se sono imposte.

Un provvedimento disciplinare educa quando è deciso in modo giusto e proporzionato a ciò che è accaduto, in considerazione del danno prodotto dal discente sanzionato. E quando, una volta conclusa, la punizione permette al ragazzo di tornare in classe senza restare per sempre “quello che ha sbagliato”. Rieducare i discenti alla socialità e al rispetto della comunità è il vero fine paideutico della normativa.

di Valeria Russo