Da Libero Tassella (Scuola Bene Comune) riceviamo e pubblichiamo



Alle ore 18.30 di venerdì 20 la percentuale di adesione allo sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca era del 14,24%.

Lo sciopero era indetto da FLC CGIL e FGU. Una giornata per dire no ai tagli, no al precariato, no a stipendi da fame.

E ancora una volta gli insegnanti hanno disertato.

Il 14,24% ha scioperato. L’85% è andato a scuola come se niente fosse, come se tutto andasse bene, come se il contratto non fosse una presa in giro, come se le classi pollaio non esistessero, come se il governo non stesse preparando altri tagli.

Condanniamo, senza giri di parole, quei docenti che non hanno scioperato e hanno vanificato l’azione di chi ha scioperato.

Chi non sciopera non è neutrale. Chi non sciopera sabota. Chi non sciopera dice al governo: puoi fare quello che vuoi, noi non ci muoveremo. Chi non sciopera rende inutile il sacrificio economico di chi ha perso una giornata di stipendio per difendere anche lui.

E il messaggio che arriva a Palazzo Chigi è devastante: con una categoria così passiva, il governo potrebbe anche tagliare non 7.000 ma 20.000 posti, tanto sarebbe sicuro della passività di docenti e ATA.

Perché dovrebbe fermarsi? Se non reagiamo a 7.000 tagli, perché non dovrebbe farne 20.000? Se non scioperiamo per uno stipendio dignitoso, perché dovrebbe darcelo? Se accettiamo tutto in silenzio, perché dovrebbe ascoltarci?

Con questi risultati non si va da nessuna parte.

Non è colpa del sindacato. Non è colpa del governo. È colpa nostra, di una categoria che si lamenta in sala insegnanti e poi, quando è il momento di lottare, trova mille scuse: “tanto non serve”, “ho la classe”, “ho paura”, “ho bisogno dei soldi”.

E intanto la scuola muore. E muore con la nostra complicità.

Chi ha scioperato oggi ha tenuto alta la dignità della scuola. Chi non l’ha fatto, si assuma la responsabilità di quello che verrà: più tagli, più precariato, stipendi ancora più bassi.

La lotta non si fa per delega. O si sciopera tutti, o si perde tutti.



Libero Tassella (Scuola Bene Comune)