Lombardia maglia nera dell’Italia

Alcune considerazioni per la Lombardia travolta dal Covid e dalla gestione lombarda della sanità:

– Mia mamma, 99 anni, allettata con ossigeno tutto il giorno e nessun appuntamento per il vaccino;

– Io docente, 62 anni, invalidità permanente al 55%, nessun appuntamento per il vaccino;

– Personale della scuola in diverse regioni d’Italia vaccinati con prima dose e con la prenotazione per la seconda dose a 35 anni senza patologie.

Quanti morti volete determinare ancora in Lombardia?

Sono stanco, da mesi non esco di casa e lavoro incessantemente sempre da…. casa, per tutelare mia mamma, non ne posso più di sentire i proclami dei politici lombardi.

Sono curioso di sapere chi avrà …”voglia” di rispondere a questa lettera.

Lettera firmata