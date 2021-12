L’Oms: il 2022 sarà l’anno in cui la pandemia finirà

Il direttore generale dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), Tedros Adhanom Ghebreyesus, intervenuto con una dichiarazione e messaggi video, ha dichiarato: “Se mettiamo fine all’iniquità, questo sarà l’anno in cui metteremo fine alla pandemia. Il potere di cambiare una volta per tutte il corso della crisi del Covid-19 è nelle nostre mani”, ha detto, aggiungendo che “quando la salute è a rischio, tutto è a rischio”.

Dunque per il direttore Oms viene una fiduciosa conferma (e noi lo auguriamo fermamente) che “questo sarà l’anno in cui porremo fine” alla pandemia, “ma solo se lo faremo assieme”.

Tuttavia, nel messaggio di speranza, c’è pure l’invito di arrivare al 70% della popolazione globale vaccinata entro la metà dell’anno prossimo, una maggiore sicurezza sanitaria e una più forte assistenza sanitaria di base.

“Credo che se faremo progressi su questi obiettivi, potremo riunirci di nuovo, alla fine del 2022, non per segnare la fine del terzo anno di pandemia, ma per festeggiare il ritorno alle norme pre-Covid, quando ci riunivamo con le nostre famiglie e con le nostre comunità per festeggiare insieme e godere della compagnia e dell’affetto altrui”.