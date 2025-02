Maestro arrestato a scuola per molestie, foto e dedica di una bimba trovata a casa sua. Lui si difende: “Fraintendimento”

Ieri ha fatto scalpore la notizia relativa ad un docente, maestro elementare di Milano, arrestato in flagrante a scuola per violenza sessuale nei confronti di una bambina. Il Corriere della Sera ha divulgato maggiori informazioni relative a quanto sarebbe stato trovato a casa del docente dalle Forze dell’Ordine.

Nell’abitazione è stata trovata una fototessera di una bambina di dieci anni e un foglio di diario contenente una dedica della piccola corredata da cuoricini: “Ti voglio un mondo di bene. Sei la mia metà del cuore”. L’uomo è stato arrestato mentre faceva lezione.

Il racconto della piccola

Le telecamere piazzate in aula lo hanno ripreso mentre ha fatto sedere vicino e poi in braccio a sé la piccola. Seguono i presunti abusi e il “premio”: un cioccolatino. Durante le feste di Natale la bimba aveva confidato alla madre il comportamento e le attenzioni del maestro, che aveva portato in uno spazio della scuola isolato per ristrutturazione lei, la vittima e un’altra compagna (ma non si esclude che potrebbero esserci anche altri casi). Il racconto viene confermato agli inquirenti durante la successiva audizione protetta della bambina.

“Non lo farei mai”: si è difeso il maestro 44enne davanti al gip, respingendo le accuse e sostenendo che si sia trattato di un “fraintendimento”.