Maltempo Puglia, 12enne muore schiacciata da un albero caduto per il forte vento a Bisceglie: era appena uscita da scuola

Tragedia a Bisceglie, in Puglia: una dodicenne, appena uscita da scuola, è stata raggiunta in pieno da un albero caduto a causa del forte vento per strada oggi, 13 aprile, intorno alle quattordici, ed è morta. Lo riportano Ansa e Il Messaggero.

Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente la 12enne, che stava attraversando la strada, era incastrata sotto l’albero.

Il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso. La piccola è arrivata in ospedale già priva di vita a causa dei gravissimi traumi riportati: è morta per politrauma da schiacciamento. Lo riporta Il Corriere della Sera.