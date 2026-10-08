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Studenti e genitori
08.10.2026

Mamme litigano davanti a una scuola nell’orario di ingresso, intervengono i carabinieri

Redazione
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Indice
L'origine della discussione
La rissa davanti ai cancelli

Una lite sul gruppo WhatsApp delle mamme si è trasformata in una rissa davanti a una scuola in provincia di Napoli, nell’orario di ingresso. I Carabinieri sono dovuti intervenire per evitare il peggio.

L’origine della discussione

Come riportato da Nopoli Today, gli animi si sarebbero accesi nei giorni precedenti, dopo una presunta offesa che un alunno delle elementari avrebbe rivolto a una compagna di classe. Le rispettive madri si sono prima confrontate sul gruppo comune, ma dalle parole si è passati ai fatti.

La rissa davanti ai cancelli

La discussione sarebbe proseguita dinanzi ai cancelli dell’istituto scolastico, con le due donne arrivate alle mani. Paura tra insegnanti, alunni e altri genitori, presenti al momento della lite.

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