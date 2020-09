Manuale per l’ambiente: “Io ci tengo” per la scuola primaria

Silvia Roncaglia, scrittrice di libri per ragazzi, pubblica, per Città Nuova Editrice, “Io Ci Tengo! Manuale per supereroi salvambiente“, con la consulenza di Roberta Cafarotti, direttrice scientifica Earth Day Italia, e le deliziose illustrazioni di Maria Gianola. Un libriccino dedicato ai ragazzi della scuola primaria, soprattutto, ma che può benissimo entrare anche nelle case di chi ha figli fino a 10 anni, considerato il suo chiaro obiettivo: spiegare che anche un piccolo gesto, come differenziare o togliere un piccolo residuo di plastica dalla spiaggia o dai boschi, può fare la differenza e salvare il pianeta dall’inquinamento. E parlare ai ragazzi di queste tematiche, attraverso appunto storie e confronti fra i comportamenti di coetanei, corredati da illustrazioni accattivanti, può restituire un grosso contributo alla battaglia per il benessere della Terra, quel Pianeta da salvare su cui l’interesse degli ecologisti, e non solo, si è concentrato.

Non a caso il sottotitolo recita: manuale per supereroi, perché vengono forniti i modi per rispettare l’ambiente e la natura, quel mondo che ci è stato dato in prestito per darlo alle generazioni future, e che dunque spetta ai supereroi mantenere immutato, coi superpoteri dell’amore per il Creato. Inoltre il libretto (appena 10 Euro) indugia pure sui comportamenti di ogni giorno: dal lavarsi al gioco, dagli sprechi al riciclo.

Interessante è pure per i ragazzini scoprire come si realizzano giochi sostenibili e le attività educative, mentre gli insegnanti hanno a disposizione dei suggerimenti bibliografici per continuare e approfondire la loro attività didattica sul tema dell’ecologia, che in ogni scuola viene quotidianamente affrontato. Un SOS per l’ambiente giocato sul confronto fra comportamenti opposti e che il piccolo lettore deve scegliere, indovinando quello corretto, fra “gesti ecologici” e “gesti inquinanti”, rese ancora più evidenti dalle illustrazioni, catturando così l’attenzione e l’interesse dei ragazzi.

Una postfazione, infine, curata da Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, e Antonia Testa del Movimento dei Focolari di Roma, chiude questo gustoso testo.