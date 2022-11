Master di II livello per docenti e dirigenti scolastici

Giunto alla sua XXV edizione il master (sotto la direzione del prof. Giuseppe SPADAFORA dell’Università della Calabria) nelle sue attività didattiche e formative si svolgerà completamente online attraverso le piattaforme informatiche Teams e Perle.

Il tirocinio diretto, invece sarà svolto in presenza nelle scuole pubbliche e paritarie del territorio nazionale scelte dai corsisti del master, attraverso apposita convenzione

DURATA DEL TIROCINIO: avrà inizio nel mese di dicembre 2022 e si concluderà nel luglio 2023

COSTO: 500€ pagabili con la carta docente

DATA DI SCADENZA ISCRIZIONE: 30/11/2022

PER POTER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE CLICCA (QUI)

Per ulteriori informazioni: tel. 3408893968, 3396412977, e-mail [email protected]

OBIETTIVI FORMATIVI DEL TIROCINIO:

favorire lo sviluppo di competenze pedagogico-culturali, manageriali e di leadership educativa per professionisti che si occuperanno di didattica e di governance nelle istituzioni scolastiche, interessate dai cambiamenti introdotti dall’autonomia scolastica e dal passaggio, ancora in corso, da un sistema di istruzione ad impianto ordinamentale ed organizzativo di tipo centralista ad un sistema di istruzione ad impianto ordinamentale e organizzativo di tipo sussidiario in senso sia verticale che orizzontale.

Il master approfondirà diverse problematiche relative al ruolo e alla funzione del dirigente scolastico.

PERCORSO FORMATIVO:

• Modulo 1- Pedagogia della persona e dei processi formativi

• Modulo 2: Teoria del curricolo e dei piani di studio personalizzati: analogia e differenze anche nella logica dell’integrazione

• Modulo 3: La valutazione di sistema e la valutazione didattica a livello nazionale ed europeo; il problema della certificazione delle competenze

• Modulo 4: Pedagogia dell’insegnamento ed epistemologia delle scienze umane, scientifiche e tecnologiche

• Modulo 5: Qualità e management nei servizi di istruzione e di formazione. La prospettiva pedagogica/didattica

• Modulo 6: Teoria e pratica degli ordinamenti scolastici e delle organizzazioni educative nella prospettiva sussidiaria

• Modulo 7: Caratteristiche funzionali e responsabilità giuridica della dirigenza scolastica. (La concertazione: i diversi aspetti della concertazione intra ed interistituzionale)

• Modulo 8: Gestione e contabilità aziendale applicata al modello scolastico

• Modulo 9: La rendicontazione sociale e amministrativa della scuola

• Modulo 10: Pedagogia sociale dei gruppi

• Modulo 11: Tirocinio diretto e indiretto, stage, redazione progetti.

• Modulo 12: Elaborato finale.

L’erogazione della formazione sarà svolta da docenti universitari, da esperti e da un team di dirigenti scolastici.

