Maturità 2020, da oggi via libera alla presentazione delle domande per presidente di commissione

Maturità 2020, da oggi via libera alla presentazione delle domande per presidente...

Da oggi e fino al 6 maggio gli aspiranti presidenti nelle commissioni d’esame per la maturità 2020 dovranno trasmettere, tramite istanza POLIS, le schede di partecipazione Modelli ES-E e ES-1. Già attiva su Istanze on Line la casella per la domanda di presidente.

Questo è il calendario delle attività previste:

Attività Periodo/Data 1 Compilazione automatica delle proposte di configurazione (Modelli ES-0) da parte delle istituzioni scolastiche 20/4/2020 – 28/4/2020 2 Monitoraggio e verifica dei modelli ES-0 registrati a sistema in formato pdf, da parte degli Ambiti Territoriali Provinciali. 20/4/2020 – 28/4/2020 3 Termine per la designazione dei commissari interni da parte dei consigli di classe 30/4/2020 4 Compilazione dei modelli ES-C (commissari interni) da parte delle istituzioni scolastiche. 27/4/2020 – 30/4/2020 5 Gestione delle configurazioni delle commissioni da parte degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali 29/4/2020 – 11/5/2020 6 Trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di partecipazione dei Presidenti (Modelli ES-E e ES-1) 29/4/2020 – 6/5/2020 7 Verifica e convalida delle schede di partecipazione dei Presidenti (Modelli ES-E e ES-1) da parte degli Istituti Scolastici e degli Ambiti Territoriali Provinciali 8/5/2020 – 18/5/2020 8 Termine ultimo per il recapito, dai dirigenti scolastici agli Uffici Scolastici regionali degli elenchi riepilogativi degli aspiranti Presidenti che hanno presentato i Modelli ES-E e ES-1 18/5/2020 9 Pubblicazione Elenchi regionali dei Presidenti da parte degli Uffici Scolastici Regionali 21/5/2020

LEGGI ANCHE: