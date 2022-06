Maturità 2022, le parole di incoraggiamento di un docente: “Mai arrendersi”

L’anno scolastico è da poco terminato: c’è chi pensa alle vacanze, chi come trascorrere il tempo rendendosi

utile in famiglia o per gli altri, chi è alla ricerca di un qualcosa di positivo per non sciupare il tempo e,

purtroppo, chi, fra non molto, dovrà rimettersi sui libri a studiare per l’eventuale recupero di un debito o

debiti formativi.

Ognuno ha il suo dovere. Non c’è che dire!

Ma non per tutti la scuola è terminata. Anzi proprio ora viene richiesto il massimo impegno. Ci sono gli

Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo della scuola secondaria superiore da affrontare il cui inizio è

fissato il 22 giugno.

Quest’anno, dopo due anni di pandemia, si ritorna alla situazione pre-covid anche se con la differenza nella

composizione della commissione: tutti commissari interni ad esclusione del Presidente.

Inutile nascondere di un po’ d’ansia tipica di questo periodo d’attesa.

Si tratta di due prove scritte di cui la prima elaborata, a livello nazionale, dal Ministero e la seconda

preparata, quest’anno, dalla commissione. E, alla fine, il colloquio davanti alla commissione che ascolta

mettendo a proprio agio il candidato cercando di favorire il dialogo e creando le condizioni che permettono

ad ognuno di esprimere il meglio.

Appare evidente, allora, che ciascuno nell’ambito del proprio ruolo cercherà di rendere proficuo questo

momento che segna una tappa importante nella crescita.

Una prova della vita, dunque, a cui ne faranno seguito altre, altrettanto importanti da affrontare con la

determinazione del: “Non bisogna mai arrendersi”.

Giovanni Todeschini