Maturità 2023, Curriculum dello studente, indicazioni per studenti ricoverati e in istruzione domiciliare [NOTA e MODELLO]

Maturità 2023, Curriculum dello studente, indicazioni per studenti ricoverati e in istruzione...

Con nota del 10 febbraio il MIM ha fornito indicazioni in merito alla compilazione, da parte di studenti e segreterie, del Curriculum dello studente, documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni.

Con successiva nota del 14 febbraio lo stesso Ministero ha chiarito come invece dovrà avvenire la compilazione da parte degli studenti degenti in luoghi di cura/ospedali e istruzione domiciliare.

Per coloro che siano impossibilitati a vario titolo (difficoltà tecniche o condizioni di salute) ad accedere direttamente alla rete per lo svolgimento delle operazioni di competenza nella piattaforma informatica, è opportuno che sia prevista una specifica procedura di sostegno ed accompagnamento alla compilazione del Curriculum.

In qquesti casi, dovrà essere individuato un docente tra quelli che hanno seguito lo studente, preferibilmente anche membro della Commissione d’esame, che – in qualità di tutor – possa accompagnare lo studente nella compilazione/integrazione della seconda e terza parte del Curriculum, che potrà avvenire utilizzando il file “Curriculum Studente editabile” allegato alla nota.

Successivamente, il docente curerà la consegna del Curriculum compilato nella modalità prescelta presso la segreteria della scuola di iscrizione per il caricamento a sistema delle informazioni relative alle parti di competenza dello studente.

Per permettere quest’ultima operazione sono state implementate specifiche funzioni per la segreteria nella sezione Curriculum studente all’interno del SIDI, attivabili su richiesta. Tramite tali funzioni la segreteria potrà accedere alle singole sezioni della terza parte dello studente e così inserire le informazioni in quelle di interesse.

Il Dirigente scolastico della scuola di iscrizione di uno studente impossibilitato per i motivi sopra indicati ad operare direttamente nella piattaforma durante il periodo di apertura delle funzioni deve inoltrare apposita richiesta via PEO all’indirizzo mail [email protected], fornendo il codice meccanografico dell’Istituto e inoltrando in copia tale richiesta anche all’USR di riferimento.

Poiché la compilazione del Curriculum comporta la conoscenza e la comunicazione di dati personali, è opportuno che lo studente rilasci dichiarazione di autorizzazione e di esonero di responsabilità in favore del soggetto incaricato dell’inserimento delle informazioni a sistema in sua vece.

