Maturità 2023, Giuliani: “Primo esame dopo il Covid. Dad e isolamento? Effetti devastanti”

Oggi, 21 giugno, la prima prova scritta ha dato il via alla maturità 2023. Tra gli autori proposti ai maturandi Alberto Moravia, Salvatore Quasimodo, Oriana Fallaci e Piero Angela. Il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani, intervistato ai microfoni di Radio Fantastica RMB e SestaRete TV, all’interno del programma “Sveglia la Notizia”, ha dato un primo commento relativo ai primi Esami di Stato dopo la pandemia.

Come si svolgerà la maturità 2023

Giuliani ha commentato le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che hai nostri microfoni ha cercato di rassenerare gli studenti impegnati nella maturità 2023: “Il ministro ha sollecitato in più occasioni ad avere un atteggiamento comprensivo finalizzato a svolgere un esame sereno. Domani si svolgerà il secondo scritto disciplinare. Nei prossimi giorni ci sarà l’orale. L’intervento di Valditara è particolarmente riferita all’orale. Ognuna di queste prove comporta 20 punti massimi, 40 punti riguardano invece i crediti dell’ultimo triennio. Si può anche avere un bonus di 5 punti. La novità è che si torna a prima del Covid. Le prove Invalsi rimangono come requisiti per l’esame”.

Il nostro direttore ha anche parlato degli effetti degli anni di pandemia sui giovani e sulla loro formazione umana e non: “Valditara, nella nostra intervista, riconosce la traccia importante, il Covid, che ha segnato i ragazzi dal punto di vista emotivo. Si sono persi anni di relazioni sociali, di completamento di un percorso naturale dal punto di vista formativo e umano. Si è caduti nell’equivoco che tutto ciò che comportano la Dad e l’isolamento possa in qualche modo sostituire l’attività relazionale e formativa tradizionale. Questo ha comportato effetti devastanti, gli episodi di cronaca lo dimostrano. Valditara è cosciente di questo e ha voluto mandare un messaggio di serenità, cosciente del fatto che oltre il 90% dei candidati porteranno a casa il diploma”, ha concluso.