Maturità 2025, la figlia di Renzi si diploma e lui riceve gli auguri dalla sua ex prof. La sua risposta: “Viva i classici”

Tra i maturandi che in questi giorni hanno ottenuto il tanto agognato diploma c’è anche la figlia dell’ex premier Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva ha scritto un post molto commovente su Instagram in cui le ha augurato il meglio.

“Tutta la mamma!”

“Tuffati felice nella tua vita: il tuo esame di maturità è solo l’inizio. Ti vogliamo bene”, così si conclude il suo messaggio. A sorpresa, tra i commenti, ha fatto capolino il commento di una ex docente di Renzi. “Complimenti, qualunque cosa sceglierà di fare, la bellezza studiata in cinque anni di liceo sarà sempre con lei. E complimenti a mamma e papà”.

Ecco la risposta dell’ex premier: “Grazie prof! Viva i classici”. Anche il dottor Matteo Bassetti gli ha fatto i complimenti, e lui ha replicato così: “Tutta la mamma!”, facendo riferimento alla moglie, insegnante.

Maturità 2025, genitori invadenti? Ambra Angiolini all’orale del figlio: “Mi disperavo cercando di non essere troppo rumorosa”

Proprio ieri abbiamo parlato di un altro neodiplomato figlio di una personalità pubblica, ossia Ambra Angiolini. L’attrice e cantante ha postato un carosello di foto e video su Instagram che la vedono nella scuola del figlio alle prese con l’orale di maturità. La showgirl ha anche pubblicato un’immagine in cui è seduta negli scalini dell’istituto con un’altra donna, probabilmente un’amica.

Ecco le sue parole: “Grazie all’esame di maturità ho conosciuto un ragazzo brillante e coraggioso. Cintura nera di collegamenti impossibili”. E poi le parole all’amica: “Grazie per avermi stretto la mano durante l’esame di mio figlio, mentre mi disperavo cercando di non essere troppo rumorosa”.

I genitori dovrebbero lasciare i figli da soli in queste esperienze importanti?

Qualche giorno fa lo scrittore e docente Andrea Maggi, volto noto anche del programma “Il Collegio”, si è scagliato contro certi tipi di genitori: “Sarebbe sano che i genitori lasciassero ai figli il diritto di vivere queste esperienze importanti da soli, senza interferenze, senza la necessità di renderle spettacolo o rivalsa”.

Maggi ha anche criticato l’usanza di mettere la corona d’alloro in testa a chi fa la maturità. “Si sminuisce il percorso scolastico – sostiene – trasformando traguardi personali in occasioni di autocelebrazione genitoriale, come se ogni passaggio della vita dei figli dovesse essere vissuto attraverso il filtro dell’adulto”.

“La maturità va festeggiata”

A introdursi nel dibattito è stato il docente e content creator Vincenzo Schettini, volto de La Fisica Che Ci Piace. “Spesso queste foto descrivono situazioni che sembrano apparentemente esagerate. Spesso leggo commenti strani. Io non mi sento di criticare quel momento se viene festeggiato”, ha esordito.

“Siamo nel periodo dei social. Per uno che pubblica foto sulla festa ce ne sono altri 99 che non pubblicano nulla. Io l’ho vissuto come un momento normale, i miei mi hanno detto ‘bravo’, stop. Se io fossi un genitore, detto questo, non esagererei nella parte di ricompensa per questo obiettivo. Sarei più un genitore da ‘bravo figlio mio, hai fatto metà del tuo dovere’”.

“Però è un momento bello, va festeggiato, è comunque un momento di gioia e va festeggiato ed è normale, anche attraverso i social”, ha concluso.