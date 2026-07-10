Maturità 2026, 57enne riprende gli studi e si diploma: “Pensavo alla sufficienza, invece sono uscito con 72 su 100”

Da ragazzo aveva dovuto rinunciare agli studi e scegliere il lavoro, per aiutare la famiglia in difficoltà dopo la scomparsa del papà. La voglia di completare gli studi, però, non era mai venuta meno. Quest’anno, finalmente, Piero Canarini, capogruppo di opposizione a Verucchio, in provincia di Rimini, ha potuto coronare il suo sogno, recuperando gli anni persi e conseguendo il diploma. A raccontare la storia è Il Resto del Carlino.

“A 57 anni è tornato sui banchi di scuola insieme a ragazzi che avevano quasi quarant’anni meno di lui”, si legge nell’articolo. “Ha passato notti sui libri, affrontato prove scritte da sei e otto ore, ripassato matematica, inglese, topografia e costruzioni. E quando la commissione lo ha proclamato maturo, nell’aula dell’istituto Tonino Guerra di Novafeltria, è scattato un applauso spontaneo”.

“È stata una soddisfazione enorme”, ha detto Canarini al giornale. “Il mio obiettivo era chiudere un cerchio prima di smettere di lavorare. Pensavo alla sufficienza, invece sono uscito con 72 su 100“. L’uomo ha ricordato anche la sua storia. “Ho perso il babbo quando avevo sette anni. Mia madre è rimasta sola con cinque figli e sono andato a lavorare appena possibile“. Oggi, finalmente, la sospirata matirità.