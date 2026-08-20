Maturità 2026, arriva la sessione straordinaria: ecco quando

È stato definito il calendario della sessione straordinaria dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l’anno scolastico 2025/2026. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato il Decreto Ministeriale n. 149 del 23 luglio 2026, che disciplina le prove riservate ai candidati che, per gravi e documentati motivi, non hanno potuto sostenere o completare l’esame nelle sessioni precedenti.

Il calendario delle prove

Le operazioni prenderanno il via lunedì 21 settembre, con l’insediamento delle commissioni. La prima prova scritta è fissata per mercoledì 23 settembre, mentre la seconda prova si terrà il giorno successivo, giovedì 24 settembre. Per gli indirizzi che lo prevedono, la seconda prova potrà proseguire anche nei giorni successivi.

La terza prova scritta, prevista soltanto per specifici indirizzi di studio, è invece calendarizzata per martedì 29 settembre. Il decreto stabilisce inoltre modalità differenti per i candidati chiamati a sostenere soltanto alcune prove: chi è esentato dalla prima prova inizierà direttamente il 24 settembre, mentre per chi deve affrontare esclusivamente il colloquio orale la prova è fissata al 23 settembre. Negli altri casi, gli orali inizieranno dopo la correzione e la valutazione degli scritti.

Commissioni e sostituzioni

Le commissioni manterranno la stessa composizione prevista per la sessione ordinaria, con l’obiettivo di assicurare continuità nelle operazioni di valutazione. Qualora sia necessario sostituire componenti interni o esterni, le procedure saranno gestite rispettivamente dai dirigenti scolastici e dagli Uffici scolastici regionali.

Il provvedimento prevede che le sostituzioni siano effettuate tenendo conto sia delle esigenze organizzative sia del contenimento della spesa pubblica. Ai componenti delle commissioni spetterà un compenso forfetario, proporzionato alla durata delle operazioni e calcolato sulla base delle disposizioni vigenti.

I candidati ammessi

Potranno partecipare alla sessione straordinaria i candidati individuati dall’articolo 26 dell’ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026. Saranno i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici a dover comunicare per iscritto agli interessati le date esatte delle prove che ciascun candidato sarà chiamato a sostenere.

Il calendario stabilito dal decreto concentra dunque le principali operazioni nella seconda metà di settembre, con l’avvio degli scritti il 23 settembre e la conclusione delle prove previste per gli specifici indirizzi il 29 settembre.

IL DECRETO