Maturità 2026, come si assegna il credito scolastico nei percorsi di secondo livello dell’Istruzione degli adulti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha chiarito, attraverso una serie di FAQ, le modalità di attribuzione del credito scolastico nei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti. Le indicazioni riguardano casi frequenti e situazioni particolari che coinvolgono studenti con percorsi formativi articolati o discontinui.

Credito scolastico: quando viene attribuito

Una delle precisazioni principali riguarda il momento in cui si assegna il credito. Anche quando il Patto Formativo Individuale (PFI) prevede che il secondo periodo didattico sia suddiviso in due anni scolastici, il credito non viene attribuito annualmente.

Il MIM chiarisce infatti che il credito scolastico deve essere assegnato solo al termine dell’intero periodo didattico, indipendentemente dalla sua articolazione temporale.

Errori di attribuzione: come correggerli

Può accadere che, per errore, venga attribuito un credito già al termine del primo anno del secondo periodo didattico. In questi casi, la procedura varia:

Se lo studente resta nello stesso istituto, la scuola procede in autotutela , annullando il credito assegnato erroneamente e riassegnandolo correttamente alla fine del periodo didattico.

, annullando il credito assegnato erroneamente e riassegnandolo correttamente alla fine del periodo didattico. Se lo studente si trasferisce, sarà la nuova scuola a effettuare una valutazione complessiva finale, tenendo conto anche dei risultati intermedi, e ad attribuire il credito secondo le regole ordinarie.

Passaggio dall’istruzione diurna ai percorsi per adulti

Un caso particolare riguarda gli studenti che, dopo aver frequentato la classe terza dell’istruzione diurna, passano ai percorsi per adulti.

In queste situazioni, il percorso già svolto viene riconosciuto all’interno del PFI. I voti conseguiti nel sistema diurno devono quindi essere considerati nello scrutinio finale del secondo periodo didattico, contribuendo alla media complessiva da cui deriva un unico credito scolastico.

Studenti provenienti dal vecchio ordinamento

Per gli studenti che hanno frequentato corsi serali del vecchio ordinamento (precedente al DPR n. 263/2012) e che avevano già ottenuto crediti separati per il terzo e il quarto anno, la regola è questa:

I crediti già acquisiti restano validi e riconosciuti .

. Se lo studente prosegue nel nuovo ordinamento, tali crediti non devono essere ricalcolati.

Studenti già diplomati e nuovo percorso di studio

Un’altra casistica riguarda chi è già diplomato in un percorso diurno e decide di intraprendere un nuovo indirizzo nell’istruzione degli adulti.

In questo caso:

I crediti relativi agli anni precedenti restano quelli già ottenuti.

A questi si aggiunge il credito maturato nel terzo periodo didattico del nuovo percorso.

Le faq Istruzione degli adulti