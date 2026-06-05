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Maturità 2026, tra novità e compensi fermi da quasi 20 anni

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05.06.2026

Maturità 2026, compenso commissari, Giannelli (Anp): “Non è concepibile che a distanza di 26-27 anni sia addirittura leggermente diminuito”

Sara Adorno
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Con la pubblicazione degli elenchi dei commissari, l’esame di maturità 2026 entra nella fase decisiva. La prima prova si svolgerà il 18 giugno e rappresenterà il primo test della riforma voluta dal ministro Giuseppe Valditara. Sul tema si è concentrata una puntata di Scuola Talk de La Tecnica della Scuola, che ha ospitato Vincenzo Schettini, docente e content creator, Angela Verdecchia, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi, e Antonello Giannelli, presidente nazionale dell’Anp, Associazione Nazionale Presidi, per confrontarsi sulle novità della “nuova” maturità, offrendo anche riflessioni ed esperienze personali legate all’esame.

E proprio il presidente di Anp dice la sua sui compensi dei commissari alla maturità: “Bisognerebbe incrementare le risorse perché non è concepibile che a distanza di 26-27 anni il compenso sia addirittura leggermente diminuito. Non è che si faccia il presidente di commissione per i soldi, ma questa disattenzione è emblematica: se si dedicano così poche risorse a questo compito, stiamo svalutando tutta la funzione. Non si può pensare che la scuola sia una spesa da comprimere o azzerare; questo è il leitmotiv della nostra politica da almeno un quarto di secolo. La scuola è un investimento per il futuro e significa spendere di più a partire dalle risorse umane”.

LEGGI ANCHE: Compensi commissari esami di maturità: importi fermi da quasi vent’anni

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