Maturità 2026, oltre 200mila candidati hanno scelto “Alzarsi all’alba” di Calabresi o “I confini contano” di Furedi: non sfonda Saragat all’Assemblea Costituente

Quali sono state le tracce più “gettonate” dagli studenti in occasione della prima prova della maturità 2026, prescelte del ministero dell’Istruzione e del Merito e uguali per tutti gli istituti scolastici? A rispondere, nel tardo pomeriggio di giovedì 18 giugno, è stato lo stesso dicastero di Viale Trastevere: “La traccia più scelta dagli studenti nella prima prova scritta odierna dell’Esame di Maturità – hanno fatto sapere dal Mim – è quella relativa al brano tratto dal libro di Mario Calabresi “Alzarsi all’alba”, svolta dal 23,2% dei maturandi. Il brano era la seconda proposta nell’ambito della “Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità”.



Dal Ministero hanno aggiunto che “la seconda traccia più gettonata” è stata la “Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo”: il brano tratto dal saggio di Frank Furedi “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere”, scelta dal 20,7%.

Sulla base di queste percentuali, considerando che ad avere svolto la prima prova dell’Esame di Stato della scuola secondaria sono stati oltre 520mila candidati, facendo una proporzione numerica di massima, dovrebbero avere optato per i testi prodotti da Calabresi e Furedi almeno 200mila maturandi.



Una percentuale di candidati leggermente inferiore, il 19%, si è orientata verso la prima proposta della Tipologia C: si tratta del brano tratto dall’articolo “Funziona a meraviglia” della giornalista Wenke Husmann.



Il 12,7% dei maturandi ha svolto, invece, la seconda proposta della “Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano”, relativa all’opera “I piaceri” di Vitaliano Brancati; stessa percentuale di adesioni ha riguardato la prima traccia della Tipologia B, dedicata al discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat all’Assemblea Costituente.



Solo il 6,5% degli studenti ha optato per la seconda proposta della Tipologia B, basata sul brano tratto dal libro di Piero Bianucci “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire”.



Infine, la poesia di Cesare Pavese “Passerò per Piazza di Spagna”, prima traccia della Tipologia A, è stata scelta appana dal 5,3% dei maturandi.



La traccia dedicata al brano di Wenke Husmann è stata la più scelta nei Licei (20,1%), quella relativa al brano di Mario Calabresi la più scelta nei Tecnici (30,9%) e nei Professionali (37,6%).

“I dati derivano da un’indagine campionaria rappresentativa a livello nazionale”, hanno specificato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale ha anche prodotto un report sintetico sulle scelte della prima prova.

