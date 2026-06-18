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18.06.2026

Maturità 2026, quando fare la richiesta per le sessioni suppletiva e straordinaria

Lara La Gatta
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Indice
Tempistiche

Le esigenze delle Commissioni d’esame circa le prove scritte per le sessioni suppletiva e straordinaria saranno gestite tramite l’apposita funzionalità in ambiente SIDI. Lo fa sapere il MIM con nota del 18 giugno 2026.

Il percorso da seguire è il seguente:

Gestione anno scolastico => Esami di Stato – Prove in formato speciale e Prove sessioni suppletiva e straordinaria.

Tempistiche

La funzione per la richiesta di prove per la Sessione suppletiva sarà disponibile alle segreterie scolastiche e alle Articolazioni Territoriali Provinciali dalla giornata di oggi, 18 giugno 2026, fino alle ore 11:00 del 25 giugno 2026, per consentire le operazioni di download del plico telematico della sessione suppletiva previste dalle ore 12:00 del 25 giugno e fino al 29 giugno.

Per la rilevazione delle esigenze circa le prove per la Sessione straordinaria, le funzioni saranno disponibili a partire dal prossimo 1° luglio 2026 e fino al 4 settembre 2026.

LA NOTA

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