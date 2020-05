Maturità, così si svolgerà l’orale. L’ordinanza ministeriale [PDF]

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha presentato le Ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo e sulla valutazione finale: “Mi piacerebbe che gli studenti, nell’ambito di cittadinanza e costituzione, parlassero dell’esperienza del coronavirus, perché credo che le ultime settimane abbiamo fatto maturare tantissimo i nostri studenti. È una richiesta, non un obbligo, e per questo non è scritta nell’ordinanza. Gli studenti potranno partire da un massimo di crediti di 60. Chi lo meriterà porterà anche la lode”.

“Abbiamo insistito per farli in presenza – ha aggiunto la ministra – perché è un momento importantissimo, e mai mi sarei sentita di toglierlo ai nostri studenti, a maggior ragione in un momento in cui l’Italia sta ripartendo. Mi aspetto dagli studenti massimo senso della responsabilità. Studiare serve a sé stessi, ma per costruire il proprio futuro in un’Italia che adesso ha ancora più bisogno di studenti preparati. Quindi invito loro ad essere responsabili e vivere con serenità quel momento”.

Maturità, così si svolgerà l’orale. L’ordinanza ministeriale

La maturità inizierà mercoledì 17 giugno 2020. La prova d’esame sarà in presenza, compatibilmente con il monitoraggio epidemiologico delle specifiche aree territoriali. Durata complessiva circa 60 minuti per candidato. Il credito scolastico sarà fino a 60 punti, mentre la valutazione del colloquio fino a 40 punti.

Così si svolgerà il colloquio

a) discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato dai docenti agli studenti entro il 1° giugno.

b) discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana già oggetto di studio nel quinto anno.

c) analisi del materiale scelto dalla commissione per favorire la trattazione delle altre discipline.

d) esposizione dell’esperienza di PCTO

e) accertamento delle conoscenze e competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.

TABELLA (CREDITI)

TABELLA (VALUTAZIONE)