Maturità, ha il cellulare sul banco: esame annullato, fa ricorso e viene respinto. La difesa: lo tiene con sé contro l’ansia

Un’altra vicenda simile che però ha avuto un epilogo diverso: qualche giorno fa abbiamo parlato del caso di uno studente beccato a usare il cellulare durante la prova scritta dell’esame di maturità. Il giovane è stato sospeso dall’esame ma il Tar ha annullato la misura in virtù del brillante percorso di studi del ragazzo.

Il motivo del rigetto

Una studentessa di Terni ha fatto la stessa cosa: è stata beccata con il cellulare alle prove e sospesa dall’esame. Ha fatto ricorso e intanto ha svolto (brillantemente) le prove suppletive. Ma adesso, come riporta Il Corriere dell’Umbria, il Tar si è espresso: dovrà ripetere il quinto anno.

I giudici amministrativi hanno motivato il rigetto del ricorso in base alla ricostruzione dei fatti eseguita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che smentisce le affermazioni della difesa, secondo cui la giovane avrebbe tenuto sempre spento il secondo cellulare, senza nasconderlo, e dopo aver consegnato un altro smartphone.

Nella sentenza, peraltro, si ricorda che la stessa presidente di commissione aveva accuratamente informato i ragazzi presenti dell’obbligo di consegnare tutti gli smartphone prima dell’inizio della prova d’italiano. Tra l’altro la giovane ha frequentato il liceo con la media dell’8,64 e l’attribuzione di 34 crediti formativi.

Forse l’alunna farà ulteriore ricorso

Per il Tribunale amministrativo regionale “il senso di responsabilità ed il rispetto delle regole sono una componente importante della maturità personale anche di uno studente”. La legale dell’alunna sta già parlando di ricorso al Consiglio di Stato.

Come riporta Il Messaggero, durante l’udienza la studentessa ha chiesto anche che fossero fatte indagini sul suo smartphone per accertare il suo mancato uso in sede di esame. Agli atti anche le certificazioni mediche secondo cui la studentessa aveva necessità di tenere con sé il telefonino solo per contrastare l’ansia legata all’allontanamento da sua madre in una situazione di forte stress.