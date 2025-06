Maturità, maestra rintraccia ex alunni e manda loro una lettera: “Non riesco a non pensarvi, farò sempre il tifo per voi”

Una storia commovente: una docente, maestra di una scuola primaria di Bari, è riuscita a rintracciare i suoi ex alunni tredici anni dopo e inviare loro un toccante messaggio in occasione dei loro esami di maturità. Lo riporta Il Corriere della Sera.

L’insegnante ha rintracciato i loro numeri di telefono e a poche ore dagli esami, ha fatto arrivare sui loro telefonini una lettera per fare sentire la sua vicinanza facendo commuovere sia loro sia i genitori. E uno di questi messaggi ha raggiunto anche un suo ex alunno che da anni vive a Torino con la famiglia.

Il testo commovente

“Care ragazze, cari ragazzi è passato tanto tempo dall’ultima volta che ci siamo sentiti, ma in questi giorni non riesco a non pensare a voi… – scrive l’insegnante nella lettera -. Domani vivrete uno di quei momenti che segnano il passaggio da una fase all’altra della vita: gli esami di Stato. Un giorno importante, che apre la porta verso i vostri sogni, i vostri desideri, verso tutto ciò che diventerete. In questo momento mi passano davanti agli occhi tutti i vostri visi, ricordo tutto di voi. Per me non siete mai stati solo alunni: siete stati come figli. Il legame che ci ha unito è stato speciale, profondo, fatto di sorrisi sinceri, sguardi pieni di fiducia, mani da accompagnare e sogni da custodire”.

“Abbiamo condiviso un tratto di strada che porto nel cuore, e ogni vostro passo avanti è, per me, motivo di orgoglio e commozione – conclude -. Vi auguro che questa nuova tappa vi porti verso una vita piena di scelte autentiche, di felicità vera e di sogni belli, grandi e luminosi. Spero che abbiate sempre il coraggio di seguire ciò che vi rende felici e che il futuro vi assomigli davvero. Io farò sempre il tifo per voi. E, in qualche modo, ci sarò sempre”.

Maturità 2025, le tracce

Tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario

A1: Pier Paolo Pasolini, “Appendice I a ‘Del Diario’ (1943-1944)” da “Tutte le Poesie“, a cura di Walter Siti (2009).

A2: Giuseppe Tomasi da Lampedusa, “Il Gattopardo“.

Tipologia B, analisi e scrittura di un testo argomentativo

B1: Piers Brendon, “Gli anni trenta, il decennio che sconvolse il mondo”.

B2: Riccardo Maccioni, “Rispetto” è la parola dell’anno Treccani.

B3: Telmo Pievani, “Un quarto d’era (geologica) di celebrità”.

Tipologia C, riflessione critica

C1: Paolo Borsellino, “I giovani, la mia speranza”.

C2: Anna Meldolesi e Chiara Lalli, “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?”.

Calendario delle prove d’esame

L’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 prevede una prima prova scritta di italiano (mercoledì 18 giugno 2025), una seconda prova scritta specifica per l’indirizzo di studio (giovedì 19 giugno 2025), e un colloquio.

Le prove scritte suppletive si svolgeranno a partire dal 2 luglio 2025.

Maturità 2025, i dati

Quest’anno sono 524.415 gli studenti coinvolti nelle prove (511.349 candidati interni e 13.066 esterni), mentre le commissioni sono 13.900 per un totale di 27.698 classi.

La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente:

Licei: 268.577

Istituti Tecnici: 169.682

Istituti Professionali: 86.156