Meeting delle Scuole di Pace: la trasformazione del mondo parte dall’“Io Cambio” di San Francesco

Il 17 e 18 aprile, Assisi tornerà a essere la capitale dell’educazione alla cittadinanza in occasione del Meeting Nazionale delle Scuole di Pace. Sotto lo slogan #SUIPASSIDIFRANCESCO, oltre 1500 bambini, studenti e docenti di scuole di tutta Italia si incontreranno per dare corpo a un progetto ambizioso: non solo celebrare la pace, ma “farsi” pace attraverso il paradigma dell’“Io Cambio”. In un’epoca segnata da conflitti e crisi sistemiche, l’evento si propone come un laboratorio vivente di Transforming Education nell’ottica della costruzione di pace.

La lezione di Francesco: il cambiamento come atto di libertà

Il cuore teorico del Meeting affonda le radici nella vicenda umana di San Francesco, riletta oggi come una straordinaria esperienza di rottura e rigenerazione. Francesco, che le scuole di pace hanno studiato in questi mesi, non fu un “santo da cartolina”, ma un giovane che visse una profonda crisi d’identità in un mondo segnato da mura e periferie escluse. Il suo “Io Cambio” non fu un semplice slogan, ma un cambiamento di sguardo sulla realtà: spogliarsi dei desideri di dominio per farsi “fratello di tutti”. Per i bambini, gli studenti e le studentesse, le scuole e i docenti, questo significa tradurre la pedagogia in un percorso di liberazione interiore e sociale, dove il sapere non è accumulo, ma strumento di relazione e armonia con l’altro e con il creato. E’ costruzione di pace come giustizia.

Il protagonismo delle scuole: la pace come esercizio quotidiano

Il Meeting si fonda nella capacità di trasformare concetti astratti in “esercizi di pace” concreti. Partecipare non è una gita, ma un atto educativo formale. Dalle attività delle Scuole dell’Infanzia con l’”Alfabeto colorato”, fino ai laboratori per le Secondarie, il programma trasforma Assisi in un’aula a cielo aperto. Gli studenti sono chiamati ad assumere su di sé la responsabilità del cambiamento, imparando che la pace si costruisce tecnicamente attraverso il dialogo, il prompting critico (anche nell’uso delle nuove tecnologie) e la gestione nonviolenta dei conflitti.

Educare al futuro nell’ottavo centenario francescano

L’appuntamento del 2026 assume per la Rete delle scuole di Pace un rilievo storico particolare, cadendo nell’ottavo centenario della morte di San Francesco e a 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. Questo intreccio tra spiritualità laica e valori costituzionali offre ai docenti una piattaforma unica per lavorare sulle competenze di cittadinanza. Il Meeting non guarda al passato, ma al futuro: l’obiettivo è formare “uomini e donne nuovi per una nuova umanità“, capaci di sognare insieme per non cadere nei miraggi dell’isolamento. La comunità educante è qui chiamata a sostenere questo sogno, validando percorsi pedagogici dove la cura dell’altro diventa la materia principale.

Dalla piazza alla classe: il metodo della condivisione

Il programma, che prende avvio in Piazza San Francesco alle 10 di venerdì 17 con i bambini delle scuole dell’infanzia e l’accoglienza da parte del Custode del Sacro Convento (Fra Moroni) e di Flavio Lotti della Fondazione PerugiAssisi, prevede momenti di altissimo valore simbolico e si snoda fra laboratori di condivisione, visite ai luoghi di Francesco, in un programma che organizzato in moltissimi eventi paralleli. Sabato mattina, prima della assemblea pubblica finale una marcia da Santa Maria degli Angeli ad Assisi per dire, nella stile colorato della PerugiAssisi, la voglia di pace e la disponibilità ad impegnarsi per costruirla. Per le scuole, il “post-Meeting” sarà fondamentale: riportare in classe l’energia del “sognare insieme” per trasformare il clima scolastico. Il messaggio è chiaro: la trasformazione dell’istruzione non passa solo dalle riforme burocratiche, ma dalla capacità di ogni singolo studente di dire “Io Cambio”, passando dalla passività del testimone al protagonismo del costruttore di pace.

Il programma del Meeting nazionale è disponibile qui.