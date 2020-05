Concorsi scuola, Fioramonti: “Azzolina ha perso troppo tempo” [INTERVISTA]

Incontriamo l’On. Lorenzo Fioramonti, già Ministro nel Governo Conte 2 dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ex Miur), che si dimise da Ministro lo scorso dicembre ed è poi transitato nel Gruppo misto della Camera.

On. Fioramonti, lei con il compianto prof. Tullio De Mauro siete stati gli unici due Ministri dimissionari; ambedue con il vostro gesto, sia pur in momenti e contesti politici diversi, avete testimonato che la Scuola in Italia, al di là dei proclami, a differenza di altri Paesi, più che un investimento è considerata una spesa da contenere. Può percorrere le tappe che in pochi mesi lo hanno portato alle dimissioni, peraltro molto criticate dal suo ex partito? Anche perché per alcuni la sua è stata coerenza per altri defezione.

Mi lusinga essere accostato al grande linguista De Mauro.

Come lui ritengo che per troppo tempo la Scuola in Italia sia stata considerata dalla politica una realtà di secondo piano. L’ho toccato con mano nei due governi di cui ho fatto parte, il Conte 1 ed il Conte 2. La Scuola veniva sempre messa per ultima. Nei CdM, nelle riunioni, non compariva mai. Senza formazione, senza ricerca, senza istruzione non esiste sviluppo, tantomeno il progresso economico. Ho accetto di fare il Ministro affinché della Scuola si facesse il perno di una nuova visione per il futuro del Paese.

Eppure, almeno a parole, tutti hanno sempre ribadito la centralità della scuola…

E’ vero, se ricordate il discorso di insediamento del Presidente del Consiglio, era tutto centrato sulla scuola e la ricerca. Due temi che sono però subito scomparsi dall’agenda del Governo. Io ho fatto di tutto per farceli tornare, ma alla fine mi sono scontrato con un muro di gomma, sia con i vertici del mio ex partito sia – e mi duole dirlo – con il Premier.

Un Ministro che non viene ascoltato, si trova spogliato degli strumenti di azione. E deve agire con coerenza. Se altri ministri lo avessero fatto prima di me, non avremmo avuto tagli e riforme scellerate. Oggi ne paghiamo le conseguenze: senza una centralità della scuola, senza maggiori finanziamenti, senza maggiore personale, senza scuole davvero all’altezza, questo Paese non solo si trova privato del suo futuro, ma del suo stesso presente. Forse, con la pandemia in atto, il Governo si sta forse rendendo conto del grave errore commesso nella legge di bilancio passata al quale forse, sta cercando di porre dei rimedi. Spero vivamente che ciò accada, anche se temo possa essere troppo tardi.

La Legge 159 del 30/12/2019 porta in calce la sua firma, tale Legge di conversione del D.lvo 126/2009 prevede un principio, cioè che le immissioni in ruolo devono essere effettuate per concorso, considerando terminata la fase transitoria delle sanatorie ex lege. Oltre al concorso ordinario è prevista una procedura straordinaria per titoli ed esami finalizzata all’immissione in ruolo di 24.000 docenti precari nella scuola secondaria, il bando è stato pubblicato la scorsa settimana. Stando a sue recenti dichiarazioni, ora lei e non solo lei sarebbe favorevole all’immissione in ruolo di 24.000 precari con una graduatoria per soli titoli. Perché ha cambiato idea?

Non ho assolutamente cambiato idea. Quella legge nasce da un decreto che io ho emanato sulla base di un accordo con le forze sindacali che veniva da mesi e mesi di trattative naufragate nei governi precedenti – già nel Conte 1- per l’opposizione di buona parte del gruppo parlamentare, soprattutto del Movimento 5 Stelle, a tutta una serie di rivendicazioni del mondo sindacale alle quali sono riuscito a trovare un punto di equilibrio che ha consentito di bandire altri 50.000 posti per docenti di ruolo nelle scuole italiane, a fronte di 200.000 precari: era essenziale che si riuscisse a mettere il maggiore numero di persone di ruolo il primo possibile. Anche se avrei voluto molto di più: chiedevo 100.000 posti di ruolo, ma le risorse messe a disposizione consentivano solo 50.000 posti.

Senza quel Decreto, oggi, non avremmo neanche quell’accordo. Molti, compresa la stessa Ministra dell’Istruzione, erano contrari fin dall’inizio facendo naufragare quell’accordo più volte. Se fosse stato per loro non ci sarebbero stati quei 50000 posti nella scuola. Non solo l’ho fatto, ho trovato la mediazione e siamo riusciti a farlo legiferare ma ci siamo subito azionati per fare in modo che quei concorsi avvenissero il primo possibile. Anche nella fase finale del mio mandato ho più volte chiesto al Presidente del Consiglio di proseguire nell’azione amministrativa per poter almeno consentire ai concorsi di essere emanati il prima possibile entro gennaio. Non sono stato ascoltato.

Come valuta ciò che è accaduto dopo le sue dimissioni?

Dopo che me ne sono andato, il Governo ha deciso addirittura di separare i due Ministeri, provocando un ulteriore ritardo, e quei concorsi non sono stati fatti per mesi, andando poi incontro alla pandemia, per cui ora le condizioni sono cambiate completamente. Sembra un po’ paradossale, almeno per quanto riguarda il concorso straordinario, di condurre un concorso- tra l’altro con una prova a crocette, da ritenere neanche il massimo della selettività e della meritocrazia- in un contesto di circa 80000/90000 candidati in piena estate e in cui ci viene detto dovremo fare la fila per andare in spiaggia, non potremo prenderci un caffè al bar e non potremo forse, nemmeno fare una cena tra amici.

Quindi come immaginare che si possa organizzare un concorso rapidamente con quasi 100000 candidati, risulta un po’ rischioso. Quello che noi sosteniamo è visto che le condizioni sono cambiate facciamo come inizialmente si era pensato tra le opzioni: un concorso per titoli e servizio, con cui le persone sono in cattedra da settembre per condurre un anno alla fine del quale dovranno sostenere una prova selettiva che chi non la dovesse superare non entra in ruolo. Questa era una delle opzioni che era stata presentata anche nelle fasi iniziali di negoziato con i sindacati, e che oggi potrebbe essere attuata. Una cosa è certa: se arriviamo all’ultimo minuto sarà sempre più complesso. Questo Governo ha già perso 5 mesi in cui quei concorsi si sarebbero già potuti svolgere.

Qual è, secondo lei, il miglior modo per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, il concorso per esami e titoli, i PAS, come chiedono i Sindacati e i precari, oppure le lauree abilitanti?

Nella mia visione il percorso migliore- idealmente parlando- per conseguire un’abilitazione all’insegnamento, è un vero e proprio percorso universitario che abbia anche una parte pratica abilitante, proprio come spesso accade per qualunque categoria con la previsione di una parte di formazione e una parte di azione pratica. Di questo avrebbe bisogno il nostro Paese. Il mestiere dell’insegnante non è qualcosa che si impara dai libri. Le nozioni si imparano dai libri, la pedagogia si impara dai libri, ma la pratica è altrettanto importante, è un binario parallelo.

Come immagina il rientro a scuola a settembre? L’organico autorizzato dal Mef, se garantisce i posti a fronte di un decremento degli sudenti, certamente non potrà essere sufficiente per riaprire le scuole in sicurezza, e allora dove reperire le risorse per un organico di fatto che non riduca l’espressione “eliminazione delle classi pollaio” a una vuota formula propagandistica?

È necessario che questa storia della differenza tra cattedre di fatto e cattedre di diritto debba essere superata. Non è più possibile immaginare che ogni anno nelle scuole siano sott’organico strutturale, per poi dove correre a riparo ogni volta che ce ne accorgiamo poichè sistematicamente gli studenti sono di più di quelli che immaginassimo. Noi ora abbiamo una grande opportunità dal punto di vista demografico: abbiamo un decremento degli studenti a livello nazionale e lo avremo sempre di più nei prossimi anni, e quindi finalmente con l’aumento dell’organico e con una vera e propria rimodulazione del sistema scolastico – anche a fronte della stessa pandemia – a cui a mio parere bisogna cominciare a riscoprire le scuole di prossimità, piccole scuole in rete e non grandi plessi con oltre 1000/1500 studenti. Con più scuole di vicinato con un numero inferiore di studenti per ogni classe e nel plesso scolastico – in senso più generale – con un numero leggermente superiore di insegnanti rispetto a quello che abbiamo oggi, noi potremmo permetterci di avere finalmente delle classi da 15-20 studenti massimo.

Avere finalmente delle scuole davvero di livello europeo sia dal punto di vista della pedagogia- di cui già molte delle nostre scuole sono altamente innovative- ma anche dal punto di vista delle strutture, della relazione interpersonale, superando di gran lunga le classi pollaio. Tutto ciò sarà possibile se utilizziamo questo calo demografico in maniera intelligente, solo allora riusciremo ad avere scuole di qualità. Il rischio è che a fronte del suddetto calo si continui sempre a investire di meno nella scuola pensando che intanto i bisogni saranno sempre minori.