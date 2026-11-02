Micro-acquisti della Scuola: arriva MEPA light con l’Intelligenza Artificiale per gli affidamenti sotto i 5.000 euro

Nel panorama della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, gli affidamenti diretti di modesto importo rappresentano una componente quotidiana, ad alta frequenza e spesso operativamente complessa. Per rispondere all’esigenza di snellimento burocratico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e Consip hanno lanciato MEPA Light, il nuovo mercato digitale progettato specificamente per rendere più semplici, immediate e veloci le procedure relative agli acquisti pubblici di importo inferiore a 5.000 euro.

La portata di questa innovazione emerge dai dati quantitativi forniti dalle stime dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione): ogni anno la tipologia degli acquisti sotto i 5.000 euro interessa oltre 3 milioni di procedure nell’intera Pubblica Amministrazione, per un valore economico complessivo stimato in circa 5 miliardi di euro. Si tratta di una quota ampiamente diffusa dell’attività negoziale della PA e delle scuole, finora gravata da adempimenti formali e passaggi manuali spesso sproporzionati rispetto all’entità economica dei singoli contratti.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, ed è stata realizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del MEF insieme a Consip. L’obiettivo fondamentale è consentire la digitalizzazione e la semplificazione della gestione dei piccoli acquisti, garantendo al tempo stesso la piena tracciabilità delle procedure.

L’Intelligenza Artificiale al servizio della Scuola

L’elemento di maggiore novità tecnologica all’interno di MEPA Light è rappresentato dall’integrazione di strumenti di intelligenza artificiale denominati Agenti AI. Questi assistenti virtuali sono stati strutturati per accompagnare passo dopo passo l’utente – sia il Dirigente Scolastico sia il DSGA – lungo l’intero percorso dell’affidamento.

Il sistema AI instaura un vero e proprio dialogo guidato con l’operatore. Le funzionalità principali a supporto dell’utente comprendono:

Descrizione del fabbisogno in linguaggio naturale: l’utente non deve inserire terminologie tecnico-burocratiche complesse, ma può descrivere la fornitura o il servizio richiesto utilizzando un linguaggio semplice e naturale. Avvio della procedura da documento esistente: la scuola può iniziare l’iter amministrativo caricando direttamente un documento già disponibile, come un preventivo fornito dal fornitore. Assistenza operativa e recupero informazioni: gli Agenti AI dialogano con l’utente e lo guidano nell’individuazione delle informazioni necessarie e nell’esecuzione sequenziale delle operazioni richieste.

Attraverso questa guida interattiva, la piattaforma trasforma le attività manuali e le verifiche ridondanti in una procedura guidata, lineare ed estremamente intuitiva.

Integrazione dei processi: dalla richiesta del CIG alla sottoscrizione dell’atto

Una delle criticità ricorrenti nelle segreterie scolastiche riguarda la frammentazione dei passaggi operativi su piattaforme diverse. MEPA Light supera questa frammentazione consentendo di gestire l’intera procedura all’interno di un unico ambiente digitale.

L’architettura del sistema copre in modo automatizzato e progressivo tutte le fasi dell’affidamento diretto:

Recupero automatico dei dati: il sistema estrae in autonomia le informazioni essenziali a partire dalla descrizione formulata o dal documento caricato. Richiesta del CIG: MEPA Light supporta direttamente l’utente nella richiesta del **Codice Identificativo Gara (CIG)**. Predisposizione automatica degli atti: la piattaforma compone i documenti necessari per il perfezionamento della procedura. Firma digitale e invio finale: l’iter si completa con l’apposizione della firma digitale sugli atti e l’invio telematico formale al contraente.

La gestione integrata in un unico ambiente digitale riduce significativamente i tempi procedurali e limita l’attività manuale, garantendo finalmente la completa digitalizzazione dell’acquisto.

Semplificazione e apertura al mercato

Oltre ai vantaggi operativi per le stazioni appaltanti, MEPA Light introduce un’importante novità sul piano della scelta dei fornitori. Negli affidamenti tradizionali, l’obbligo di selezionare operatori già abilitati al MEPA rappresentava talvolta un ostacolo, specialmente per le scuole che necessitavano di interventi di piccola entità o forniture urgenti gestite da realtà economiche locali.

Con MEPA Light, le istituzioni scolastiche possono effettuare affidamenti diretti sotto i 5.000 euro rivolgendosi anche a operatori economici non ancora abilitati al MEPA.

Questa possibilità amplifica la platea dei potenziali contraenti e facilita l’accesso delle micro-imprese agli acquisti pubblici, mantenendo la procedura snella e priva di barriere all’ingresso per i piccoli fornitori.

Considerazioni conclusive e benefici in sintesi

L’avvio di MEPA Light, reso noto dal MEF e da Consip il 29 ottobre 2026, rappresenta un passo concreto nella modernizzazione della gestione dei contratti pubblici. Per i Dirigenti Scolastici e i Direttori SGA, l’unione tra semplificazione amministrativa e intelligenza artificiale offre un’opportunità di efficientamento dell’attività negoziale.

I vantaggi chiave per le istituzioni scolastiche si possono così riassumere:

Riduzione dei tempi di gestione , grazie alla digitalizzazione completa dell’acquisto.

, grazie alla digitalizzazione completa dell’acquisto. Semplificazione operativa , garantita dal dialogo costante con gli Agenti AI.

, garantita dal dialogo costante con gli Agenti AI. Maggiore flessibilità , con l’apertura a fornitori non ancora registrati sul MEPA tradizionale.

, con l’apertura a fornitori non ancora registrati sul MEPA tradizionale. Tracciabilità e centralizzazione, grazie alla gestione dell’intera procedura (dal CIG alla firma) in un unico ambiente.

MEPA Light si propone quindi come uno strumento fondamentale per snellire il carico burocratico delle scuole nei micro-acquisti, coniugando rigore normativo e innovazione tecnologica.