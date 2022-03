M’illumino di meno, l’11 marzo torna la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico

L’11 marzo 2022 è la data scelta quest’anno per “M’illumino di meno”, la XVIII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ideata e promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di RAI Radio 2 con Rai per il Sociale.

L’edizione di quest’anno di “M’illumino di meno” è finalizzata, oltre che ai consueti spegnimenti simbolici delle luci, a valorizzare il ruolo delle piante e della mobilità sostenibile nella riduzione dell’inquinamento atmosferico.

In merito al primo tema, l’iniziativa si propone di coinvolgere le scuole nella creazione del primo bosco diffuso di “M’illumino di Meno”, attraverso il progetto Un albero per il futuro, organizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e gestito dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

Tra gli alberi che le scuole potranno piantare, ci sono anche le talee ricavate dall’Albero di Falcone, un ficus piantato davanti alla casa dei giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Per aderire al progetto, le scuole potranno consultare il sito e compilare la domanda:

https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/.

L’altro tema al centro di “M’illumino di Meno 2022” è l’importanza della mobilità dolce per la riduzione dell’inquinamento e per l’adozione di corretti stili di vita.

Entrambe le tematiche offrono spunti di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente e di approfondimento interdisciplinare.

Le istituzioni che intendano promuovere attività e azioni finalizzate al risparmio energetico e a uno stile di vita sostenibile possono consultare il sito www.milluminodimeno.rai.it dove trovano il form di registrazione e il Decalogo. L’hashtag per raccontare le adesioni sui social è #milluminodimeno.