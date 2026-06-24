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Dirigenti
24.06.2026

Mobilità dei dirigenti scolastici, 1.259 presidi lontani da casa, spesso da anni: pubblicato il Libro Bianco 2026

Redazione
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Indice
I numeri: tre generazioni di dirigenti lontani da casa
Le proposte

Il Gruppo Operativo del Comitato Dirigenti Scolastici Fuori Regione ha pubblicato il Libro Bianco sull’Emergenza Mobilità dei Dirigenti Scolastici – Edizione 2026, elaborato a partire da fonti ufficiali ministeriali e analisi statistiche indipendenti. Per la prima volta viene ricostruita in modo organico la dimensione nazionale di un fenomeno che, secondo il documento, non può essere ridotto a ordinaria mobilità professionale.

I numeri: tre generazioni di dirigenti lontani da casa

Il dato centrale del Libro Bianco è netto: sono 1.259 i dirigenti scolastici attualmente in servizio fuori dalla propria regione di provenienza, coinvolti in tre diverse procedure concorsuali – il concorso ordinario nazionale del 2017, la procedura riservata del 2023 e il concorso regionale Campania del 2011. Non si tratta di situazioni temporanee: in molti casi la permanenza fuori regione si protrae per anni o addirittura per oltre un decennio, con ricadute significative sul piano personale, familiare e organizzativo. La pressione è particolarmente elevata sulle regioni del Mezzogiorno, e sulla Campania in modo specifico. Il documento individua una “tempesta perfetta” generata dalla sovrapposizione di più fattori: il dimensionamento della rete scolastica, la riduzione delle autonomie, il rallentamento del turnover per il differimento dei pensionamenti e la stratificazione delle procedure concorsuali. In assenza di interventi strutturali, avverte il Comitato, la pressione sulle procedure di mobilità è destinata ad aumentare ulteriormente nel prossimo triennio.

Le proposte

Accanto all’analisi, il Libro Bianco avanza alcune linee di intervento: la stabilizzazione a regime della mobilità interregionale, l’introduzione di criteri nazionali uniformi fondati sull’anzianità di servizio fuori regione, l’utilizzo di istituti organizzativi innovativi per favorire il rientro e il rafforzamento degli strumenti di trasparenza nella gestione dei posti disponibili. Il tema, sottolinea il documento, non riguarda solo i diretti interessati, ma investe la qualità della governance scolastica e la continuità amministrativa dell’intero sistema nazionale di istruzione.

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mobilità dirigenti scolastici

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