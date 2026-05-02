Mobilità docenti 2026/2027, maggio è un mese fondamentale. Ecco le date da tenere d’occhio

Il mese di maggio è un mese particolarmente importante per la mobilità dei docenti che hanno fatto domanda di mobilità volontaria o che, essendo stati individuati perdenti posto, hanno presentato domanda di mobilità in qualità di soprannumerari.

Come specificato dall’art.2, comma 4 dell’Ordinanza Ministeriale n.43 del 12 marzo 2026, i termini per le successive operazioni della mobilità e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI, sono:

a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 4 maggio 2026, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 7 maggio 2026 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 29 maggio 2026.

Comunicazione al SIDI posti disponibili

La comunicazione al SIDI dei posti disponibili è quella procedura, attivata dagli uffici scolastici provinciali, di inserimento nel sistema Informatizzato dell’Istruzione dei dati delle cattedre vacanti e disponibili per la mobilità. In buona sostanza il prossimo lunedì 4 maggio sarà il termine ultimo da parte degli uffici scolastici di inserire a sistema gli organici dell’autonomia per l’anno scolastico 2026/2027. In questa fase si costituiscono le cattedre interne e anche quelle esterne con completamento su stesso comune e anche su comuni diversi.

Comunicazione al SIDI delle domande di mobilità

La comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è quella procedura tecnica e burocratica, attivata dai funzionari degli uffici scolastici provinciali, volta ad insere nel sistema Informatizzato dell’Istruzione tutti i dati delle domande di mobilità territoriale, mobilità professionale e i dati dei docenti soprannumerari, per poi attivare il funzionamento informatico che produce gli esiti della mobilità 2026/2027 sulla base della normativa vigente. Il termine ultimo del caricamento delle domande di mobilità da inserire nel sistema informatizzato è fissato per giovedì 7 maggio 2026.

Pubblicazioni esiti mobilità

Come prima notifica dell’avvenuta mobilità 2026/2027, il docente che dovesse avere ottenuto il trasferimento o il passaggio riceverà, nella mattinata del venerdì 29 maggio 2026, una comunicazione formale del provvedimento all’interno della propria area riservata sul portale Istanze Online, nella sezione “Mobilità in organico di diritto personale docente”. Usualmente ai docenti che hanno avuto il movimento viene anche inviata una mail all’indirizzo presente nell’area riservata della piattaforma Istanze Online. Con qualche ora di ritardo vengono pubblicati, sui siti ufficiali degli uffici scolastici provinciali, i bollettini della mobilità 2026/2027.