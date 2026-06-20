Registrati
Diretta video

Assunzioni e supplenze annuali: estate calda per docenti e ATA

guarda
Attualità
20.06.2026

Studente suicida a 15 anni, per i genitori la causa fu il bullismo subito a scuola: chiesto risarcimento danni al MIM

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Sono passati quasi due anni da quando il giovane Leonardo Calcina, 15 anni, si uccise in un casolare di campagna a Senigallia, in provincia di Ancona. Una tragedia che secondo i genitori del ragazzo avrebbe sullo sfondo l’ombra del bullismo, e di una mancata vigilanza da parte delle istituzioni scolastiche. Da qui la richiesta di un risarcimento al ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso un’azione civile. Secondo fonti di stampa, la cifra si aggirerebbe intorno ai 700mila euro.

A detta dei genitori, scrive il Sole 24Ore, la scuola non intervenne nonostante i presunti atti persecutori e le umiliazioni subite dal ragazzo. “Da un anno e mezzo i genitori cercano di conoscere i veri motivi che lo hanno spinto a togliersi la vita”, si legge nell’articolo. “Un gesto legato, secondo la famiglia, ad atti di bullismo che sarebbero avvenuti nel contesto scolastico di un istituto professionale cittadino quando la scuola era iniziata da un mese. Da qui la causa intentata contro il ministero”.

Alla base dell’iniziativa, prosegue la testata, non c’è solo una questione di mancati controlli. “Secondo la famiglia ‘non sarebbero state adottate adeguate misure di prevenzione, vigilanza e protezione’. Sul fronte penale, i genitori si sono opposti tramite la loro legale alla richiesta di archiviazione: il gip del Tribunale per i minori di Ancona ha disposto nuovi accertamenti tecnici e il sequestro dei cellulari dei giovani coinvolti; si cercano, anche in chat e profili social, messaggi o altri elementi che possano confermare l’ipotesi di atti persecutori e istigazione al suicidio“.

I genitori di Leo e la loro avvocatessa, inoltre, hanno depositato una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre una disciplina unitaria del reato di bullismo. “La pdl prevede misure di tutela immediata, effettiva, a favore delle vittime, e mira a introdurre strumenti di recupero e reintegrazione sociale per i prevaricatori, con percorsi educativi e rieducativi che coinvolgano anche il nucleo familiare”.

Bullismo

Monitoraggio su bullismo e cyberbullismo, per gli studenti la scadenza è il 10 giugno, per i docenti il 17 luglio

Samurai Jay bullizzato a scuola: “Mi accerchiavano, calci e pugni nei corridoi. Non ho mai reagito”

Bullismo e cyberbullismo, il MIM presenta la nuova sezione dedicata del sito

Bullismo, madre sporge denuncia in Procura: “Mia figlia presa a calci e pugni, la scuola ha ignorato mesi di segnalazioni”

Bullismo in un istituto tecnico: i genitori denunciano, una decina di studenti sono pronti a cambiare scuola

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Striscione “L’Italia agli italiani”, presidio per gli studenti di Cesena: “Sanzione inopportuna, meglio creare un dibattito”

Redazione

Utilizzazioni docenti in esubero, c’è il diritto di precedenza nella scuola di ex titolarità anche sui posti di sostegno

Lucio Ficara

Studente suicida a 15 anni, per i genitori la causa fu il bullismo subito a scuola: chiesto risarcimento danni al MIM

Redazione

Kate Middleton torna a lodare la scuola di Reggio Emilia: la risposta a un genitore e la riflessione sull’importanza dell’amore

Redazione
vai alla ricerca avanzata