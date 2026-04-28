Naso rotto e percosse con il manico di una scopa, l’incubo di una studentessa 15enne. CNDDU: “Salvata dalla scuola”

Era stata sottoposta a “ripetute violenze fisiche e psicologiche in ambito familiare”, ma grazie al’aiuto dei compagni e della scuola è riuscita a uscirne. A commentare il caso di una studentessa 15enne di Belluno (risalente al periodo tra l’estate 2022 e l’inizio 2023) è il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, che in una nota ha espresso profonda preoccupazione per il grave episodio, tornato sotto i riflettori in concomitanza con le fasi del procedimento giudiziario in corso.

“La ricostruzione degli eventi, così come delineata nel dibattimento, restituisce un quadro particolarmente grave e articolato, caratterizzato da una progressiva escalation di isolamento, controllo e aggressività“, si legge in una nota. “In quel periodo la giovane sarebbe stata privata della possibilità di comunicare con l’esterno, con il telefono sottratto e le uscite rigidamente limitate, fino a configurare una condizione di sostanziale segregazione domestica. Le violenze fisiche, reiterate nel tempo, sarebbero state accompagnate da umiliazioni e offese, all’interno di un contesto familiare segnato da forte conflittualità e instabilità“.

“Tra gli episodi più gravi emersi, si segnala una percosse con il manico di una scopa che avrebbe provocato alla ragazza la frattura del setto nasale”, ricorda il CNDDU. “In tale contesto, la giovane avrebbe inizialmente tentato di opporsi e di rivendicare spazi di autonomia, per poi progressivamente rinunciare a ogni forma di resistenza, sviluppando uno stato crescente di ansia e angoscia. È in questa fase che si colloca anche un episodio di estrema sofferenza, quando la studentessa, sopraffatta dalla situazione, ha tentato un gesto autolesivo durante una comunicazione clandestina, segnale di un disagio ormai profondo e radicato”.

“Nonostante tali condizioni, la scuola ha rappresentato uno dei pochi spazi di possibile emersione del disagio“, sottolinea il coordinamento. “La studentessa ha trovato il coraggio di confidarsi con alcuni compagni e docenti, affidando a quel contesto educativo una richiesta implicita di ascolto e di aiuto. Tuttavia, tale apertura non si è tradotta in una presa in carico tempestiva ed efficace, e la giovane ha continuato a vivere in una condizione di vulnerabilità protratta, arrivando anche a interrompere temporaneamente il proprio percorso scolastico”.

“La svolta è giunta solo in un momento successivo, il 10 agosto 2023, quando, accolta presso l’abitazione di una zia, ha potuto finalmente raccontare in modo compiuto quanto subito e formalizzare la denuncia presso i carabinieri, dando avvio al procedimento penale oggi in corso“, ricostruiscono i docenti dei diritti umani. “Non si è di fronte a un evento isolato o imprevedibile, bensì a una condizione progressiva di isolamento, privazione della libertà personale e mortificazione dell’identità, maturata nel tempo all’interno di un contesto domestico disfunzionale. In tale quadro, la scuola ha rappresentato per la giovane uno dei pochi spazi di relazione e di possibile emersione del dolore vissuto”.

“Il fatto che la studentessa abbia trovato il coraggio di confidarsi con compagni e docenti conferma il valore della comunità scolastica come presidio umano ed educativo, capace di generare fiducia anche nelle condizioni più difficili“, si legge ancora nella nota. “Tuttavia, questa stessa vicenda evidenzia con chiarezza un limite strutturale che non può essere ignorato. L’ascolto, pur fondamentale, non si è tradotto in un intervento tempestivo e risolutivo, lasciando la studentessa esposta a una condizione di vulnerabilità prolungata. Ciò impone una riflessione approfondita sulla necessità di rafforzare il raccordo tra scuola e servizi territoriali, affinché le segnalazioni non restino circoscritte all’ambito scolastico, ma si traducano in azioni concrete di tutela”.

“La scuola, nella sua funzione costituzionale, non può essere chiamata a sostituirsi alle istituzioni preposte alla protezione dei minori“, osservano ancora dal CNDDU, “ma non può neppure essere lasciata sola nella gestione di segnali così evidenti di disagio. È necessario riconoscere che l’efficacia dell’azione educativa dipende anche dalla qualità delle reti istituzionali che la sostengono. In assenza di protocolli chiari, condivisi e operativi, il rischio è che la responsabilità ricada in modo improprio sui singoli docenti, i quali, pur animati da sensibilità e impegno, non dispongono sempre degli strumenti adeguati per intervenire in situazioni complesse e delicate“.

“Questa vicenda richiama inoltre l’urgenza di consolidare all’interno dei percorsi scolastici una cultura dei diritti umani che non sia soltanto oggetto di trasmissione teorica, ma esperienza concreta di consapevolezza e di riconoscimento di sé”, è il ragionamento. “Educare ai diritti significa anche mettere studentesse e studenti nelle condizioni di comprendere e nominare la violenza, di riconoscerne le forme e di sapere che esistono strumenti e percorsi per chiedere aiuto. In tale prospettiva, l’educazione affettiva e relazionale assume un valore strategico, poiché contribuisce a costruire una coscienza critica e a prevenire situazioni di abuso e sopraffazione”.

“Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene che episodi come questo debbano interrogare profondamente l’intero sistema educativo e sociale, sollecitando un impegno condiviso, continuo e strutturato”, conclude la nota. “La tutela dei minori non può essere affidata alla casualità delle circostanze o alla resilienza individuale, ma deve fondarsi su una responsabilità collettiva capace di tradursi in azioni coordinate, tempestive ed efficaci. Solo in questo modo la scuola potrà continuare a essere non soltanto luogo di istruzione, ma spazio autentico di protezione, crescita e dignità”.