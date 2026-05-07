Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 7 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
07.05.2026

Studentessa di 14 anni uccisa mentre si recava a scuola, Francia sotto choc. Arrestato un 23enne, forse è l’ex fidanzato

Redazione

Una ragazza di 14 anni è stata uccisa mentre si recava a scuola in una strada di Fere-en-Tardenois, nel nord-est della Francia. A dare la notizia è l’Agi, Agenzia Giornalistica Italiana, secondo cui i fatti sarebbero avvenuti ieri mattina, mettendo l’intero Paese sotto choc. “L’adolescente è stata trovata gravemente ferita ieri mattina non lontano dall’istituto scolastico, ha riferito la procura locale”, si legge nell’articolo. “È morta a causa di multiple coltellate inferte al collo prima dell’arrivo dei soccorsi”.

“Un 23enne disoccupato che viveva con i genitori è stato arrestato ieri sera”, scrive ancora l’agenzia. “La procura ha affermato che potrebbe trattarsi di un ex fidanzato. Questa mattina rose bianche e candele sono state deposte davanti all’ingresso della scuola media frequentata dalla vittima. È stata istituita un’unità di supporto psicologico per studenti e dipendenti del “college” del villaggio della regione dell’Aisne. Il prefetto, Fanny Anor, e il rettore dell’accademia di Amiens, Pierre Moya, si sono recati sul posto per offrire il loro sostegno alla comunità scolastica, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche”.

Violenza

Naso rotto e percosse con il manico di una scopa, l’incubo di una studentessa 15enne. CNDDU: “Salvata dalla scuola”

Violenza giovanile, l’ex prefetto di Roma: la repressione non basta, serve sinergia tra scuola, famiglia e istituzioni

Omicidio Massa, il padre di uno dei fermati accusa la vittima: “Se un bimbo di 16 anni ti dà un pugno cadi giù se sei ubriaco”

Omicidio Massa, fermato anche un 17enne che ha preso a pugni la vittima: andava a scuola di rado

Omicidio Massa, il padre del 19enne fermato: “Non è un violento. Pronto a pagare gli studi al figlio della vittima”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Mail di minacce a colleghi e dirigente, l’autore? Un docente in burnout: ha chiesto scusa

Redazione

Elenchi regionali e Gps I fascia, c’è una correlazione? Risponde l’esperto

Sara Adorno

150 preferenze Gps o Graduatorie di Merito, cosa fare? Il consiglio dell’esperto

Sara Adorno

Gita scolastica senza docenti accompagnatori, classe assente. La ds: “Il caso sarà valutato”. Viaggi d’istruzione in crisi?

Redazione
vai alla ricerca avanzata