Studentessa di 14 anni uccisa mentre si recava a scuola, Francia sotto choc. Arrestato un 23enne, forse è l’ex fidanzato

Una ragazza di 14 anni è stata uccisa mentre si recava a scuola in una strada di Fere-en-Tardenois, nel nord-est della Francia. A dare la notizia è l’Agi, Agenzia Giornalistica Italiana, secondo cui i fatti sarebbero avvenuti ieri mattina, mettendo l’intero Paese sotto choc. “L’adolescente è stata trovata gravemente ferita ieri mattina non lontano dall’istituto scolastico, ha riferito la procura locale”, si legge nell’articolo. “È morta a causa di multiple coltellate inferte al collo prima dell’arrivo dei soccorsi”.

“Un 23enne disoccupato che viveva con i genitori è stato arrestato ieri sera”, scrive ancora l’agenzia. “La procura ha affermato che potrebbe trattarsi di un ex fidanzato. Questa mattina rose bianche e candele sono state deposte davanti all’ingresso della scuola media frequentata dalla vittima. È stata istituita un’unità di supporto psicologico per studenti e dipendenti del “college” del villaggio della regione dell’Aisne. Il prefetto, Fanny Anor, e il rettore dell’accademia di Amiens, Pierre Moya, si sono recati sul posto per offrire il loro sostegno alla comunità scolastica, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche”.