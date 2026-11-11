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11.11.2026

Pensioni 2027, aumenti già da gennaio: la rivalutazione sarà subito nel cedolino

Lara La Gatta
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Eventuali differenze saranno regolate successivamente
Tutelare il potere d'acquisto dei pensionati

L’INPS conferma l’applicazione della perequazione fin dalla prima rata dell’anno, anche per gli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo. Eventuali differenze saranno recuperate con successivi conguagli.

Gli aumenti delle pensioni previsti per il 2027 saranno riconosciuti già a partire dal mese di gennaio, senza attendere la definizione delle nuove regole di rivalutazione attualmente all’esame del Parlamento.

Lo ha comunicato l’INPS con una nota dell’11 novembre 2026, precisando che la perequazione sarà applicata fin dalla prima rata dell’anno e che gli importi aggiornati saranno immediatamente visibili nel cedolino dei pensionati.

La misura interesserà tutti i pensionati, compresi coloro che percepiscono trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS, per i quali potrebbero intervenire modifiche alle modalità di rivalutazione.

Eventuali differenze saranno regolate successivamente

L’Istituto ha chiarito che le eventuali differenze derivanti dalle nuove disposizioni legislative, ancora in discussione in Parlamento, saranno sistemate attraverso successivi conguagli, senza ritardare l’applicazione degli aumenti.

Non sarà quindi necessario attendere l’approvazione definitiva delle nuove regole per beneficiare dell’adeguamento degli assegni.

Tutelare il potere d’acquisto dei pensionati

La decisione, adottata in linea con le indicazioni del Governo, punta a garantire la tutela del potere d’acquisto dei pensionati fin dall’inizio del 2027.

L’INPS ha infatti assicurato che nessuna pensione resterà priva di rivalutazione nei primi mesi dell’anno, mentre gli eventuali conguagli serviranno a perfezionare gli importi sulla base della normativa definitiva.

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