Cosa fare dopo la “terza media”? La scelta è difficile e importante e spesso non è così “libera” come si pensa

Il rendimento scolastico non basta a determinare il futuro degli studenti. Una ricerca condotta nelle scuole dell’area milanese mostra che, soprattutto tra i più brillanti, l’origine familiare può influenzare le aspirazioni e le scelte.

A tredici anni ragazze e ragazzi sono chiamati a compiere una scelta importante: decidere quale scuola superiore frequentare. Liceo, istituto tecnico o professionale sono percorsi diversi, ciascuno con una propria identità e con opportunità formative e professionali specifiche. Non esiste una graduatoria che li metta in ordine di valore: la scelta dovrebbe dipendere dagli interessi, dalle capacità e dai progetti di ciascuno.

Ma quanto è davvero libera questa decisione? E, soprattutto, tutti gli studenti hanno le stesse possibilità di immaginare e intraprendere il percorso che desiderano?

Una ricerca di Marta Barbieri, Giorgio Giacomelli, Lorenzo Luciano e Francesco Vidé, pubblicata su lavoce.info, affronta la questione analizzando il rapporto tra rendimento scolastico, origine familiare e aspirazioni. Lo studio si basa su un questionario somministrato tra marzo e aprile 2026 a circa 620 studenti delle classi seconde e terze di quattro scuole medie situate nelle aree periferiche dell’area metropolitana di Milano.

I risultati mettono in luce un aspetto significativo: a parità di buone prestazioni scolastiche, gli studenti non sempre si sentono ugualmente legittimati a puntare sui percorsi più ambiziosi.

Quando il rendimento non basta

Nel campione esaminato, il 50 per cento degli studenti dichiara di voler frequentare un liceo, il 31 per cento un istituto tecnico e il 17 per cento un professionale. Il restante 2 per cento non vorrebbe proseguire gli studi. Le preferenze, però, cambiano sensibilmente in relazione all’origine dei genitori.

Tra i ragazzi con entrambi i genitori italiani, il 57 per cento indica il liceo. La quota scende al 44 per cento tra quelli con almeno un genitore non italiano e al 40 per cento tra i figli di genitori entrambi non italiani.

La differenza diventa ancora più interessante quando si considera il rendimento scolastico atteso. Per gli studenti con genitori italiani, la fiducia nelle proprie capacità si accompagna a una crescente aspirazione liceale: la probabilità stimata di scegliere il liceo passa dall’8 per cento tra chi si aspetta voti bassi all’87 per cento tra chi prevede i risultati migliori.

Tra gli studenti con background migratorio, invece, il legame tra rendimento e aspirazioni appare meno marcato. Nella fascia più alta dei risultati attesi, la probabilità stimata di scegliere il liceo si ferma al 68 per cento. In altre parole, anche quando le capacità e le aspettative scolastiche sono elevate, non tutti sembrano tradurle nella stessa prospettiva di studio.

Dalle aspirazioni alla scelta concreta

Un altro elemento emerge dal confronto tra le intenzioni espresse in seconda media e le decisioni che maturano in terza, quando l’orientamento e la scelta diventano più vicini.

In una fase iniziale, gli studenti di origine straniera con risultati scolastici attesi più bassi mostrano persino una maggiore propensione a immaginarsi al liceo rispetto ai coetanei con genitori italiani: rispettivamente il 23 e il 12 per cento. È un atteggiamento che i ricercatori collegano al cosiddetto «ottimismo migratorio»: l’istruzione viene percepita come una possibile via di mobilità sociale e di miglioramento delle proprie condizioni.

Quando, però, arriva il momento della scelta effettiva, le aspirazioni si ridimensionano. Tra gli studenti con risultati attesi più elevati si manifesta la differenza più significativa: la probabilità di scegliere il liceo raggiunge il 90 per cento tra i ragazzi con genitori italiani, ma si ferma al 67 per cento tra quelli di origine straniera.

Che cosa accade nel passaggio tra il desiderio e la decisione? Secondo gli autori, possono pesare le informazioni disponibili, le aspettative familiari e la diversa percezione dei costi e dei rischi di un percorso di studi più lungo. Il problema, dunque, non sembra riguardare soltanto le capacità degli studenti, ma anche le opportunità che ciascuno ritiene concretamente alla propria portata.

Il peso delle famiglie e il ruolo della scuola

La famiglia è un riferimento decisivo nell’orientamento. Tra gli studenti che dichiarano di non aver deciso autonomamente quale scuola frequentare — il 73 per cento del campione — l’83 per cento indica proprio la famiglia come fonte di consiglio. Il 40 per cento cita gli insegnanti e il 31 per cento gli amici.

Il coinvolgimento dei genitori è naturale e importante, ma le famiglie non dispongono tutte delle stesse conoscenze del sistema scolastico, delle stesse informazioni sui percorsi disponibili e delle medesime risorse per sostenerli. Di conseguenza, possono valutare diversamente le possibilità future, i costi e i rischi delle varie alternative.

È qui che la scuola può svolgere una funzione fondamentale: impedire che le differenze di partenza si trasformino automaticamente in disuguaglianze di opportunità. Non dovrebbe limitarsi a registrare i risultati degli studenti o a suggerire un percorso sulla base dei voti, ma aiutarli a comprendere quali possibilità si aprono davanti a loro.

Un orientamento efficace deve offrire informazioni chiare sui programmi, sugli sbocchi e sulle opportunità successive, rendere conoscibili i sostegni disponibili e coinvolgere le famiglie con modalità accessibili. Deve inoltre aiutare ogni ragazzo a riconoscere le proprie capacità e a non escludere in partenza alternative che potrebbero essere alla sua portata.

L’obiettivo non è mandare più studenti possibile al liceo, né considerare tecnici e professionali come percorsi di minor valore. Una scelta consapevole può portare legittimamente verso ciascuno di questi indirizzi. La disuguaglianza nasce quando una strada viene abbandonata non perché non corrisponde ai propri interessi, ma perché sembra irraggiungibile, per mancanza di informazioni, aspettative familiari o scarsa fiducia nelle proprie possibilità.

La scuola, in definitiva, dovrebbe fare in modo che il futuro di uno studente dipenda il più possibile dalle sue inclinazioni e capacità, e il meno possibile dalle opportunità che la famiglia è stata in grado di offrirgli.