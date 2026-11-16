Manovra 2027, nella scuola la mobilitazione continua: 100.000 partecipano all’assemblea sindacale. Per Serafini (Snals) non basta evitare tagli: servono assunzioni

“Il ritiro dei tagli agli organici rappresenta un risultato importante, ma non può essere il punto di arrivo. Adesso bisogna affrontare con decisione una delle questioni più gravi della scuola italiana: il precariato”. Sono le parole di Elvira Serafini, segretario generale Snals-Confsal, pronunciate nel corso dell’assemblea sindacale on line organizzata la mattina di lunedì 16 novembre dalla stessa organizzazione sindacale, unitariamente Cisl Scuola, Uil Scuola e Anief, a seguito della mobilitazione in risposta ai tagli alla scuola previsti dalla Manovra del governo in vista del prossimo anno. In collegamento con i leader dei quattro sindacati, quindi anche Ivana Barbacci, Giuseppe D’Aprile e Marcello Pacifico.

Serafini ha preso atto della grande partecipazione all’assemblea sindacale nazionale unitaria, che conferma il forte disagio che vive il personale della scuola e la richiesta di risposte concrete: “da troppo tempo – ha ricordato la sindacalista Snals-Confsal – il sistema scolastico si regge sul lavoro di migliaia di docenti e Ata con contratti a termine. Non possiamo continuare ad avere posti che servono ogni anno e lavoratori che, sugli stessi posti, restano precari. Se l’esigenza è stabile, anche il lavoro deve diventare stabile”.



La segretaria generale ha ribadito che lo Snals-Confsal chiede con forza di “ampliare concretamente le possibilità di assunzione dei lavoratori della scuola, utilizzando tutti i posti disponibili e intervenendo in particolare sul sostegno, dove la precarietà (oltre 100mila supplenti su 200mia posti in organico n.d.r.) incide anche sulla necessaria continuità didattica per gli alunni con disabilità”.

Serafini ha aggiunto che è “altrettanto urgente è rafforzare gli organici del personale Ata, oggi chiamato a sostenere carichi di lavoro sempre più pesanti e nuove esigenze organizzative e amministrative”.

“La Legge di Bilancio – ha continuato la sindacalista – deve dare un segnale forte: non basta evitare nuovi tagli, bisogna investire sul personale, stabilizzare il lavoro e programmare assunzioni adeguate alle reali necessità delle scuole. È questa la strada per garantire qualità del servizio, continuità didattica e dignità professionale”.

Su assunzioni, stabilizzazioni e superamento del precariato, Serafini ha dunque annunciato che “il sindacato Snals-Confsal continuerà a esercitare una pressione forte e costante nei confronti del Governo e del Parlamento”.