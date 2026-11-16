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16.11.2026

Nuovo contratto scuola 2025/2027, quando sarà firmato? Naddeo (Aran) fa una previsione

Redazione
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Indice
Quando sarà il prossimo incontro?
Intelligenza artificiale nelle relazioni sindacali
Docenti: gite pagate e part-time limitato
Personale Ata e calendario degli aumenti

Come abbiamo scritto stamattina, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il nuovo contratto 2025/27 di Istruzione e Ricerca potrebbe portare novità su intelligenza artificiale, viaggi d’istruzione, personale Ata e calendario degli aumenti. Si tratta di ipotesi contenute nella bozza normativa in discussione all’Aran, mentre per i supplenti sarebbe in arrivo la domenica retribuita.

Come riporta sempre il quotidiano, per il presidente Aran Antonio Naddeo si potrà arrivare alla firma della parte normativa a inizio 2027, dopo l’approvazione della Legge di Bilancio.

Quando sarà il prossimo incontro?

Il primo incontro in merito, tra Aran e sindacati, si è svolto il 12 maggio, il 22 luglio si è svolto il quarto e il 28 settembre il quinto.

Il 4 novembre si è svolto il sesto incontro, in plenaria, all’Aran, alle 10:30. Il 22 ottobre si è svolto il primo tavolo tecnico (il secondo ha avuto luogo il 27 ottobre) propedeutico alla plenaria. Il confronto è ripreso il 12 novembre con una sessione tecnica incentrata sull’Università.

Stefano Cavallini, segretario generale Anief, ai microfoni della Tecnica della Scuola, ha detto che il prossimo incontro si svolgerà nel 2027: “Sicuramente un incontro politico successivo sarà a gennaio alla chiusura della legge di bilancio dove avremo un quadro completo e lì potremmo decidere definitivamente come procedere nella continuazione di questa stesura di contratto”.

Intelligenza artificiale nelle relazioni sindacali

Stando alle anticipazioni del quotidiano, per la prima volta l’intelligenza artificiale entrerebbe ufficialmente nel confronto sindacale. Le ricadute su qualità del lavoro, professionalità e libertà d’insegnamento diventerebbero materia di contrattazione a tre livelli: nazionale, regionale e di istituto. Si ipotizza inoltre un confronto sui criteri di funzionamento dei sistemi di AI che incidono sul rapporto di lavoro.

Docenti: gite pagate e part-time limitato

Secondo la bozza, viaggi di istruzione e visite didattiche diventerebbero “attività di potenziamento” e sarebbero quindi pagati con un compenso forfettario a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Tornerebbe l’istituto del part-time, che non potrebbe però superare il 25% della dotazione organica, con la possibilità di svolgere un’altra attività lavorativa. Per i supplenti con incarichi su spezzone orario si prevedrebbero attività aggiuntive continuative e il pagamento della domenica in caso di part-time verticale.

Personale Ata e calendario degli aumenti

Per il personale Ata, l’orario del Dsga diventerebbe flessibile, gli assistenti tecnici del primo ciclo lavorerebbero in una sola scuola al giorno e gli spostamenti tra plessi sarebbero computati come orario di lavoro. Si parla anche di permessi fino a 10 ore annue per visite mediche e malattie oncologiche, invalidanti o croniche. Sul piano economico, la parte 2025/27 è già stata firmata in estate, con aumenti di 143 euro al mese per i professori e 107 euro per il personale Ata. Il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, indica l’obiettivo di firmare “all’inizio del 2027, dopo l’approvazione della legge di Bilancio”.

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