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Attualità
06.09.2026

Salvini chiede 10mila militari nelle strade e fuori le scuole: per migliorare la sicurezza urbana il Governo deve avere più coraggio

Alessandro Giuliani
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Indice
"Come Lega chiediamo a tutti di fare in fretta"
"Bisogna fare di più"

“Il tema sicurezza urbana va affrontato con durezza e con coraggio. La proposta della Lega, realizzabile in quindici giorni, è portare 10mila militari nelle strade, perché ci sono ancora 61 capoluoghi scoperti, anche in Veneto”. A dirlo, domenica 6 settembre, è stato  il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, rivolgendo dunque un appello al Governo Meloni di cui fa parte.

“Come Lega chiediamo a tutti di fare in fretta”

Parlando con i giornalisti alla festa della Lega di Oppeano, in provincia di Verona., Salvini ha detto che vorrebbe “ragazze e ragazzi addestrati e armati nelle strade, nelle stazioni e fuori dalle scuole. Conto che il governo su questo punto abbia più coraggio, più energia, più forza”.

Perché, ha precisato, “la scelta di mettere migliaia di militari nelle strade domani mattina non dipende da Bruxelles, non dipende dalle guerre: dipende solo dalla volontà del governo e come Lega chiediamo a tutti di fare in fretta”.

“Bisogna fare di più”

Quindi, il numero uno della Lega ha tenuto a dire che comunque grazie all’Esecutivo in carica da oltre quattro anni con record, a suo dire, nel settore dell’Istruzione, i dati sulla violenza “sono buoni però bisogna far di più”.

“In ottobre – annuncia il vice-premier – vedremo come vota il Parlamento su una proposta della Lega: la revoca dei permessi di soggiorno e di cittadinanza agli stranieri che commettono dei reati”, ha concluso Salvini.

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