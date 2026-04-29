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29.04.2026

Nuove indicazioni nazionali licei, cosa cambia? Materie, metodi, valutazione e tempi di approvazione – DIRETTA ore 16:00

Redazione
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La diretta della Tecnica della Scuola
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Le scuole superiori italiane si preparano a cambiare volto. Le nuove Indicazioni Nazionali, approvate dalla commissione ministeriale, ridisegnano programmi e approcci didattici per licei, istituti tecnici e professionali. Dalla fine della Geostoria all’addio all’obbligo dei Promessi Sposi, passando per l’ingresso di fumetti e graphic novel in classe: le novità sono numerose e toccano quasi tutte le discipline.

La diretta della Tecnica della Scuola

Per approfondire il tema delle nuove Indicazioni Nazionali, delle materie, dei metodi, della valutazione e dei tempi di approvazione, saremo in diretta oggi, mercoledì 29 aprile, alle ore 16:00. Ospiti Loredana Perla, pedagogista, direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università di Bari, presidente della Commissione di studio incaricata di rivedere i programmi scolastici, le Indicazioni nazionali, Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale presso l’Università di Roma Tre e Alessandro Giuliani, direttore Tecnica della Scuola. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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