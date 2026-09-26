Registrati
Diretta video

Primo piano | Le pensioni 2027 e le novità del Decreto scuola

guarda
Attualità
26.09.2026

Decreto scuola: sono meno di 300 gli studenti (in tutta Italia) da ricollocare. I calcoli del prof. Ranci pubblicati dal Corriere della Sera

Aluisi Tosolini
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Quanto sono gli studenti di spostare in altre classi?
No comment

Il prof. Costanzo Ranci del Politecnico di Milano, dove dirige il Laboratorio di Politiche sociali, viene anche oggi citato dal Corriere della sera che riporta gli esiti dei calcoli sul numero di studenti interessati dal decreto sul 30%.

Riporto integralmente il passaggio che io stesso ho dovuto rileggere più volte il resto in preda all’incredulità.

Prima occorrono due precisazioni, fatte dallo stesso ministro in conferenza stampa. Ovvero:

  1. Il decreto non si applica a tutte le classi che hanno il 30% di studenti “stranieri”  ma solo alle classi che hanno il 30% di studenti “stranieri” non nati in Italia e che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia o tre di scuola dell’obbligo in Italia
  2. Non sono toccate le classi già formate ma solo le future classi primi (primaria, secondaria di I e II grado). Il tutto, ovviamente, dal settembre prossimo

Quanto sono gli studenti di spostare in altre classi?

Ecco adesso il testo ripreso integralmente dal Corriere di oggi 26 settembre:

“Quante sono dunque le classi e quanti gli alunni che potrebbero venire toccati dalle nuove norme: dalle stime tratte dai dati forniti dal Mim che riguardano l’anno 2022/23 emerge che le classi potenzialmente eccedenti il 30% non dovrebbero essere più di 155 su tutto il territorio nazionale: una quota inferiore allo 0,5% del totale delle classi esistenti. Per quanto riguarda gli studenti interessati non sono più di 300, anzi 290. Rispetto ai circa 69.000 studenti stranieri di prima generazione (nati all’estero) oggi presenti nelle prime classi delle scuole italiane, quelli che rientrano nei criteri teorici identificati dal decreto sarebbero 26.000 (il 38%), ma quelli concentrati nella stessa classe oltre il 30% diventano in realtà un piccolo drappello: poche centinaia in tutto”.

Sul sito del Corriere il testo è accompagnato da una tabella riassuntiva che qui riporto:

No comment

Che dire di fronte a questi numeri?

No comment. Ricordo solo che ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione i requisiti fondamentali per poter fare un decreto legge sono la straordinarietà (ovvero evento o una situazione imprevedibile e fuori dall’ordinario che richiede un intervento immediato) e la necessità e urgenza (ovvero l’impossibilità di attendere i tempi normali del Parlamento per approvare una legge ordinaria).

Nessuno dei tre requisiti mi pare ricorrano in questo caso. E quindi perché tutta questa fretta? E tutto questo bailamme sulla scuola che da bene comune è diventato in questi giorni arena pre elettorale?

A tutto questo si aggiunge un’altra affermazione fatta dal prof. Ranci qualche giorno fa in cui sosteneva che «invece di inseguire il white flight spostando gli stranieri, sarebbe più efficace una strategia per trattenere gli italiani nel quartiere, dando maggior sostegno a queste scuole per garantirne il livello di qualità».

Parole di saggezza.

Alunni stranieridecreto legge scuola 2026

Decreto Scuola 30% stranieri, Snals e Cisl: per includere non basta una percentuale, servono organici, mediatori, prof formati, risorse certe. Anp: ok equilibrio non italofoni

“Ero un alunno che non parlava italiano, oggi sono docente e insegno la scienza dello stare insieme”: la lezione del prof. Diouf – INTERVISTA

Decreto scuola, striscione di docenti e alunni di un istituto con scritto “Qui nessuno è straniero”: rimosso dalla Polizia e poi restituito

Decreto legge scuola, Valditara: “Alunno straniero che non parla italiano danneggia gli altri. Genitore indica 4 scuole, se si raggiunge il tetto, lo porta in un’altra”

Alunni stranieri, cosa dice la bozza del decreto legge sul “tetto”: le date, le soglie, i criteri (e quando non si applica)

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Decreto scuola:si allungano i tempi? Le forze politiche discutono ancora, molti i problemi da sistemare

Reginaldo Palermo

Decreto legge scuola 2026, genitori stranieri obbligati a imparare l’italiano ma i Cpia sono pieni (31mila adulti in lista d’attesa) e mancano gli insegnanti

Daniele Di Frangia

Decreto scuola: sono meno di 300 gli studenti (in tutta Italia) da ricollocare. I calcoli del prof. Ranci pubblicati dal Corriere della Sera

Aluisi Tosolini

Nuove Indicazioni Nazionali per i licei, cosa succede quest’anno? I consigli da attuare in collegio docenti in vista del 2027

Anna Maria Di Falco
vai alla ricerca avanzata