Nuovo concorso straordinario, due percorsi di formazione e prova

Per chi dovesse superare il nuovo concorso straordinario che dovrebbe essere bandito a brevissimo (la prova disciplinare infatti dovrà concludersi entro dicembre 2021) la legge 106 del 23 luglio 2021 (di conversione del Dl 73, il cosiddetto Decreto Sostegni bis) precisa che i percorsi di formazione e prova saranno due, uno breve in collaborazione con l’università, e uno annuale.

Primo percorso di formazione e prova

I candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell’Istruzione.

In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva, il candidato verrà assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022.

Tale percorso, dunque, non durerà un intero anno scolastico, ma, visti i tempi della prova di concorso disciplinare (che dovrebbe concludersi entro dicembre 2021), il periodo di formazione non potrà che avvenire a partire da gennaio 2022.

Secondo percorso di formazione e prova

Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono il percorso (stavolta) annuale di formazione iniziale e prova (di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59).

